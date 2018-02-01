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    Bak şu konuşana!

    DIŞ HABERLER
    01.02.2018 - 01:03 | Son Güncelleme:

    İSKOÇYA’da yapılan yeni bir araştırma, katil balinaların insan sesini taklit edebildiğini ortaya koydu. İngilizce ‘Merhaba’ anlamına gelen ‘Hello’ ya da ‘Hoşçakal’ anlamına gelen ‘Bye bye’ kelimelerini taklit eden katil balina Wikie’nin ses kayıtları duyanları hayrete düşürüyor.

    16 yaşındaki Wikie, kendisine bakan görevliye ismiyle “Amy” diyerek hitap edebiliyor ve üçe kadar sayabiliyor. İskoçya’nın St Andrews Üniversitesi’ndeki araştırma ekibi, sürü halinde yaşayan vahşi deniz canlılarının, bir arada yaşamaktan ileri gelen farklı diyalektlere sahip olabileceğini belirtiyor. Diğer katil balinaların hareketlerini taklit etmesiyle de bilinen bu deniz canlılarının, deniz aslanları ve şişe burunlu yunusların mimiklerini taklit ettiğine dair araştırmalar da bulunuyor. Fransa’nın Antibes kentindeki bir deniz parkında tutulan Wikie’nin insanları taklit edebilen ilk katil balina olduğu sanılıyor. Araştırma ekibinden Prof. Josep Call, “Sesleri taklit ederken ne kadar esnek olabileceğini görmek istedik” şeklinde konuştu. 

    Etiketler: gazetehaberleri , balina , iskoçya
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