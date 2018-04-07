Bahreyn’e İngiliz deniz üssü
Birleşik Krallık, Ortadoğu’daki ilk daimi askeri deniz üssünü Bahreyn’de açtı.
Bahreyn haber ajansı BNA’ya göre, ülkenin doğusundaki Selman Limanı’nda kurulan üssün açılışına Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife, York Dükü Prens Andrew ile her iki ülkeden yetkililer katıldı.
Veliaht Prens Selman açılışta yaptığı konuşmada, söz konusu üssün Bahreyn’in “terörizmle mücadelede uluslararası koalisyonu destekleme, dünya barışını, uluslararası su yolları ve küresel ticaret hareketini koruma konusundaki çalışmalarında” önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.
York Dükü Andrew ise üssün, iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceğini dile getirdi.
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