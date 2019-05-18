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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Dünya
AA
18.05.2019 - 17:08, Son GÃ¼ncelleme:

Bahreyn'den vatandaÅŸlarÄ±na Ä°ran ve Irak'Ä± terk edin çaÄŸrÄ±sÄ±

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Bahreyn'den vatandaÅŸlarÄ±na Ä°ran ve Irak'Ä± terk edin çaÄŸrÄ±sÄ±

Bahreyn, bÃ¶lgede artan gerilim nedeniyle vatandaÅŸlarÄ±ndan Ä°ran ve Irak'Ä± derhal terk etmelerini istedi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan aÃ§Ä±klamada,ÂIrak ve Ä°ran'a seyahat etmek isteyen vatandaÅŸlara bÃ¶lgede artan gerilim, gÃ¼venlik tehlikesi ve istikrarsÄ±z duruma karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunuldu.Â Â Â Â Â 

BakanlÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ä°ran ve Irak'ta bulunan vatandaÅŸlarÄ±n daÂ  kendi gÃ¼venlikleri iÃ§in sÃ¶z konusu Ã¼lkelerden ivedi bir ÅŸekilde terk etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.Â Â Â Â Â 

Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± John Bolton, 6 MayÄ±s'ta, Ä°ran'a mesaj vermek Ã¼zere "USS Abraham Lincoln" uÃ§ak gemisi taarruz grubu ile bir bombardÄ±man gÃ¶rev gÃ¼cÃ¼nÃ¼ Orta DoÄŸu'ya sevk ettiklerini duyurmuÅŸtu. "USS Abraham Lincoln" uÃ§ak gemisi 9 MayÄ±s'ta SuveyÅŸ KanalÄ±â€™ndan geÃ§miÅŸti.

BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, farklÄ± Ã¼lkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin Fuceyra LimanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda sabotaja uÄŸradÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.Â Â Â Â Â 

SabotajÄ±n can kaybÄ±na ya da gemilerden zararlÄ± madde veya yakÄ±t sÄ±zmasÄ±na yol aÃ§acak hasara neden olmadÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, konuyla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â 

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun haberinde gemilerden ikisinin Suudi Arabistan, diÄŸerlerinin de BAE ve NorveÃ§ bandÄ±ralÄ± olduÄŸu kaydedilmiÅŸti.

Husilere baÄŸlÄ± El-Mesire kanalÄ±nda, 14 MayÄ±s'ta Suudi Arabistan'da Ã¶nemli noktalara 7 hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi iddia edilmiÅŸti.Â Â Â Â Â 

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Madeni Kaynaklar BakanÄ± Halid el-Falih ise doÄŸu bÃ¶lgesindeki rezervlerden batÄ± sahilindeki limana petrol taÅŸÄ±yan boru hattÄ± Ã¼zerinde bulunan 2 pompa istasyonuna drone saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini duyurmuÅŸtu.Â Â Â Â Â 

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