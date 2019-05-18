Bahreyn'den vatandaÅŸlarÄ±na Ä°ran ve Irak'Ä± terk edin çaÄŸrÄ±sÄ±
Bahreyn, bÃ¶lgede artan gerilim nedeniyle vatandaÅŸlarÄ±ndan Ä°ran ve Irak'Ä± derhal terk etmelerini istedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan aÃ§Ä±klamada,ÂIrak ve Ä°ran'a seyahat etmek isteyen vatandaÅŸlara bÃ¶lgede artan gerilim, gÃ¼venlik tehlikesi ve istikrarsÄ±z duruma karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunuldu.Â Â Â Â Â
BakanlÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ä°ran ve Irak'ta bulunan vatandaÅŸlarÄ±n daÂ kendi gÃ¼venlikleri iÃ§in sÃ¶z konusu Ã¼lkelerden ivedi bir ÅŸekilde terk etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.Â Â Â Â Â
Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± John Bolton, 6 MayÄ±s'ta, Ä°ran'a mesaj vermek Ã¼zere "USS Abraham Lincoln" uÃ§ak gemisi taarruz grubu ile bir bombardÄ±man gÃ¶rev gÃ¼cÃ¼nÃ¼ Orta DoÄŸu'ya sevk ettiklerini duyurmuÅŸtu. "USS Abraham Lincoln" uÃ§ak gemisi 9 MayÄ±s'ta SuveyÅŸ KanalÄ±â€™ndan geÃ§miÅŸti.
BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, farklÄ± Ã¼lkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin Fuceyra LimanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda sabotaja uÄŸradÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.Â Â Â Â Â
SabotajÄ±n can kaybÄ±na ya da gemilerden zararlÄ± madde veya yakÄ±t sÄ±zmasÄ±na yol aÃ§acak hasara neden olmadÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada, konuyla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â
Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun haberinde gemilerden ikisinin Suudi Arabistan, diÄŸerlerinin de BAE ve NorveÃ§ bandÄ±ralÄ± olduÄŸu kaydedilmiÅŸti.
Husilere baÄŸlÄ± El-Mesire kanalÄ±nda, 14 MayÄ±s'ta Suudi Arabistan'da Ã¶nemli noktalara 7 hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi iddia edilmiÅŸti.Â Â Â Â Â
Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Madeni Kaynaklar BakanÄ± Halid el-Falih ise doÄŸu bÃ¶lgesindeki rezervlerden batÄ± sahilindeki limana petrol taÅŸÄ±yan boru hattÄ± Ã¼zerinde bulunan 2 pompa istasyonuna drone saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini duyurmuÅŸtu.Â Â Â Â Â
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