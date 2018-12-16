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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.12.2018 - 08:52, Son Güncelleme:

Bahreyn Dışişleri Bakanı'ndan Avustralya'nın Kudüs kararına destek

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Bahreyn Dışişleri Bakanı'ndan Avustralya'nın Kudüs kararına destek

Sosyal medya kullanıcıları, Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife'nin paylaşımına yine Twitter üzerinden cevap vererek onu İsrail'i desteklemekle suçladı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, Avustralya’nın Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını desteklerken, Arap Birliği’nin tepkisini eleştirerek, tepkiyi sorumsuz bir açıklama olarak niteledi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Halife, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Arap Birliği’nin Avustralya’nın kararına tepkisini, "Sorumsuzca söylenmiş bir söz. Avustralya'nın kararı, başta Filistin'in başkenti Doğu Kudüs olmak üzere Filistinlilerin meşru taleplerine dokunmadığı gibi Arap Barış Girişimi'ne de dokunmamaktadır. Bunu en iyi bilen Arap Birliğidir." sözleriyle eleştirdi.

Al Halife'nin Twitter hesabından yaptığı, Avustralya'nın Batı Kudüs kararını desteklediği, Arap Birliğinin karara yönelik tepkisini eleştirdiği paylaşımı büyük tepki topladı.

Sosyal medya kullanıcıları, Al Halife'nin paylaşımına yine Twitter üzerinden cevap vererek onu İsrail'i desteklemekle suçladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Al Halife'nin paylaşımına, "Bu, Siyonist İsrail'in dışişleri bakanı ancak ismi ve fotoğrafı yanlış olmuş. Necd Araplarının zamanı geldi. Hem de yetkili bir kişi üzerinden Siyonistlerin hukukunu savunuyorlar. Senin de senin gibilerinin de Filistinlilerin haklarını belirleme yetkisi yoktur. Bu, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) düştüğü tuzağın sonuçlarından biridir ve daha fazla maskenin düşüşünü göreceğiz." ifadeleriyle cevap verdi.

Diğer bir sosyal medya kullanıcısı da Al Halife''ye "Hainliklerin yapıldığı ve mefhumların tersine çevrildiği zamandayız. Oyunu açıktan oynama, maskelerin düştüğü ve tamamen Siyonistlerin görünümünde görünme zamanı." ifadeleriyle karşılık verdi.

Filistin yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Arap Birliği, Avustralya hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını reddettiklerini açıklamıştı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, bugün yaptığı açıklamada, hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımaya karar verdiğini duyurmuştu.

Morrison, Avustralya hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını, öte yandan büyükelçiliğini İsrail-Filistin barış anlaşması sağlanana kadar buraya taşımayacağını söylemişti.

Scott Morrison, Kudüs'ün batısında bir ticaret ve savunma ofisi kuracaklarını ve büyükelçilik için uygun bir mekan arayışına gireceklerini de kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararı almıştı. Karar birçok ülkede protestolarla karşılanırken, Filistin'de düzenlenen gösterilerde İsrail çok sayıda Filistinliyi öldürmüştü.

Washington yönetiminin ardından Guatemala ve Paraguay, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımayı kararlaştırmış ancak Paraguay'da hükümet değişikliği üzerine karardan dönülmüştü.

İSRAİL İLE KÖRFEZ ÜLKELERİ ARASINDAKİ YAKINLAŞMA

Son günlerde başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.

İlk önce İsrail Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'da 25 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme gelmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu da 26 Ekim'de ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

BAE yönetimi de Uluslararası Judo Federasyonu tarafından geçen ay başkent Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez ülkelerinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı.

Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak gözyaşı dökmüştü.

İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yapmıştı.

Son olarak İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, 7 Kasım'da Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda, İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak "Barış Demir Yolu Projesi"ni tanıtmıştı.

 

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