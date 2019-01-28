Bahçeden sığınak çıktı
İngiltere’nin Bournemouth kentinde bir aile, yıllardır oturdukları evlerinin arka bahçesinde tamamen şans eseri, hiç ummadıkları bir tür ‘tarihi hazine’ buldu.
Ailenin bahçelerinden, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir sığınak çıktı. İki çocuklu İngiliz aile bu tarihi hazineyi, bahçelerine kazdıkları kuyu sayesinde ortaya çıkardı. Ailenin babası Francisco Goncalves, buldukları sığınağı önce kanalizasyon hattı sandıklarını, ancak eşyalarla dolu bir odaya ulaşınca, başvurdukları yetkililerden bunun eski bir savaş sığınağı olduğunu öğrendiklerini ifade etti.
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