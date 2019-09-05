Bahamalar’da ölü sayısı 20’ye yükseldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBahamalar’da ölü sayısı 20’ye yükseldi
GeriDünya Bahamalar’da ölü sayısı 20’ye yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA - Fotoğraflar: AP
05.09.2019 - 13:07, Son Güncelleme:

Bahamalar’da ölü sayısı 20’ye yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bahamalar’da ölü sayısı 20’ye yükseldi

Bahamalar’ı kategori 5 seviyesinde vurup büyük tahribata yol açan Dorian Kasırgası nedeniyle ölü sayısının 20’ye yükseldiği belirtildi.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Dorian Kasırgası sonucu Bahamalar’ın kuzeyindeki Büyük Abaco Adası’nda ölenlerin sayısının 20’yükseldiğini açıkladı. Ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirten Minnis, kasırgadan etkilenen bölgelere daha fazla polis ve savunma kuvvetlerinin gönderildiğini ayrıca yağmacılık yapanların yargılanacağını söyledi. Bahamalar Başbakanı Minnis, daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinin Dorian Kasırgası gibi şiddetli hava olaylarına karşı imkanlarının yeterli olmadığını bu nedenle Bahamalar’ın yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Minnis, felaketin ardından yardım eden ülkelere teşekkür etti.

70 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı var

Bahamalar'ı vuran en şiddetli kasırga olan Dorian, büyük tahribata yol açtı. Bölgeyi ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Bahamalar'da yaklaşık 70 bin kişinin barınak, içme suyu, yiyecek ve ilaç gibi acil yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı. Lowcock, BM tarafından kasırganın vurduğu Büyük Bahama ve Abaco Adaları için acil yardımlar için 1 milyon dolar fon temin edildiğini söyledi. Bahama Ulusal Acil Durum Yönetimi'ni destekleyen ve 114 kişiyi kurtaran Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Teşkilatı (USCGC) ekipleri bölgedeki yardım faaliyetlerini sürdürüyor.
Pazar günü Florida’dan önce Bahamaları Kategori 5 seviyesinde vuran Dorian Kasırgası, dün şiddetini kategori 2’ seviyesine gerileyerek ABD’nin Doğu kıyılarında karaya ulaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Brexit Türk vatandaşlarını nasıl etkileyecek?
Afganistan'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında patlama
Japonya'da tren kazası: 30 yaralı
Korkunç yıkım ortaya çıktı... ABD'de de başladı