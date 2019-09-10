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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: AP
10.09.2019 - 08:53, Son Güncelleme:

Bahamalar'da Dorian Kasırgası mağdurlarına ABD vizesi şoku

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Bahamalar'da Dorian Kasırgası mağdurlarına ABD vizesi şoku

Bahamalar'ı Kategori 5 seviyesinde vuran Dorian Kasırgası'nın ardından güvenlik ve yardım gerekçesiyle ABD'nin Florida eyaletine gitmek isteyenlerin bindiği gemide 'ABD vizesi olmayanlar gemiden insin' anonsu yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tartışma yarattı.

Bahamalar'ı Kategori 5 seviyesinde vuran ve 43 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan Dorian Kasırgası'nın ardından ülkedeki birçok kişi daha iyi sağlık şartları sebebiyle ABD'ye gitmeye çalışıyor.

Ülkede, ABD'nin Florida eyaletine giden bir gemiye binen yolculara ise "ABD vizesi olmayan tüm yolcular lütfen gemiyi terk edin" anonsu yapıldı.


ABD merkezli yayın kuruluşu 7 News'te çalışan gazeteci Brian Entin'in o anlara dair paylaştığı video büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Anonsun ardından yanlarında bebekleri ile gemiye binen Bahamalar vatandaşı yaklaşık 130 kişi gemiden indirildi.

Bahamalar vatandaşları ABD'ye pasaport ve adli sicil kaydı ile beraber vizesiz giriş yapabiliyor.


DORIAN KASIRGASI KANADA KIYILARINDA ETKİLİ OLDU

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian Kasırgası'nın hafta sonu itibarıyla Kanada'nın doğusundaki Yeni İskoçya ile Newfoundland ve Labrador eyaletlerine ulaştığını bildirdi.

Hafta sonu Yeni İskoçya eyaletinin başkenti Halifax'te saatteki hızı 100 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarlar, bazı apartmaların çatılarının uçmasına ve bir inşaat vincinin devrilmesine yol açtı.

43 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer şu ana dek 43 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan kasırganın Kanada'da can kaybına yol açmadığını belirtti.

Kategori 5 seviyesinde Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle şu ana kadar 43 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Bahamalar'da bugüne dek etkili olan en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian, büyük hasara neden olurken ve binlerce kişi de evsiz kalmıştı.

Ülkede arama kurtarma çalışmaları hala devam ederken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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