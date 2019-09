Bahamalar'da Dorian Kasırgası mağdurlarına ABD vizesi şoku

Bahamalar'ı Kategori 5 seviyesinde vuran ve 43 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan Dorian Kasırgası'nın ardından ülkedeki birçok kişi daha iyi sağlık şartları sebebiyle ABD'ye gitmeye çalışıyor.

Ülkede, ABD'nin Florida eyaletine giden bir gemiye binen yolculara ise "ABD vizesi olmayan tüm yolcular lütfen gemiyi terk edin" anonsu yapıldı.

Another announcement just made ordering any Bahamian without a US visa to disembark ferry — not allowed to evacuate. They were told before boarding it was ok with Bahamian passport and clean polce record. Something has now changed. pic.twitter.com/m7CnZxoiMM

ABD merkezli yayın kuruluşu 7 News'te çalışan gazeteci Brian Entin'in o anlara dair paylaştığı video büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Anonsun ardından yanlarında bebekleri ile gemiye binen Bahamalar vatandaşı yaklaşık 130 kişi gemiden indirildi.

Bahamalar vatandaşları ABD'ye pasaport ve adli sicil kaydı ile beraber vizesiz giriş yapabiliyor.

Big problems on the ferry from Freeport to Florida — announcement just made that any Bahamian without a visa must now get off. This is not normal. Nornally Bahamians can travel to USA with passport and a printout of their police record. This is a mess. pic.twitter.com/DESUm2qBGE