Bahamalar'da Dorian Kasırgası mağdurlarına ABD vizesi şoku
Bahamalar'ı Kategori 5 seviyesinde vuran Dorian Kasırgası'nın ardından güvenlik ve yardım gerekçesiyle ABD'nin Florida eyaletine gitmek isteyenlerin bindiği gemide 'ABD vizesi olmayanlar gemiden insin' anonsu yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tartışma yarattı.
Bahamalar'ı Kategori 5 seviyesinde vuran ve 43 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan Dorian Kasırgası'nın ardından ülkedeki birçok kişi daha iyi sağlık şartları sebebiyle ABD'ye gitmeye çalışıyor.
Ülkede, ABD'nin Florida eyaletine giden bir gemiye binen yolculara ise "ABD vizesi olmayan tüm yolcular lütfen gemiyi terk edin" anonsu yapıldı.
Another announcement just made ordering any Bahamian without a US visa to disembark ferry — not allowed to evacuate. They were told before boarding it was ok with Bahamian passport and clean polce record. Something has now changed. pic.twitter.com/m7CnZxoiMM— Brian Entin (@BrianEntin) 9 Eylül 2019
ABD merkezli yayın kuruluşu 7 News'te çalışan gazeteci Brian Entin'in o anlara dair paylaştığı video büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
Anonsun ardından yanlarında bebekleri ile gemiye binen Bahamalar vatandaşı yaklaşık 130 kişi gemiden indirildi.
Bahamalar vatandaşları ABD'ye pasaport ve adli sicil kaydı ile beraber vizesiz giriş yapabiliyor.
Big problems on the ferry from Freeport to Florida — announcement just made that any Bahamian without a visa must now get off. This is not normal. Nornally Bahamians can travel to USA with passport and a printout of their police record. This is a mess. pic.twitter.com/DESUm2qBGE— Brian Entin (@BrianEntin) 8 Eylül 2019
DORIAN KASIRGASI KANADA KIYILARINDA ETKİLİ OLDU
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian Kasırgası'nın hafta sonu itibarıyla Kanada'nın doğusundaki Yeni İskoçya ile Newfoundland ve Labrador eyaletlerine ulaştığını bildirdi.
Hafta sonu Yeni İskoçya eyaletinin başkenti Halifax'te saatteki hızı 100 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarlar, bazı apartmaların çatılarının uçmasına ve bir inşaat vincinin devrilmesine yol açtı.
43 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yetkililer şu ana dek 43 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan kasırganın Kanada'da can kaybına yol açmadığını belirtti.
Kategori 5 seviyesinde Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle şu ana kadar 43 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
Bahamalar'da bugüne dek etkili olan en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian, büyük hasara neden olurken ve binlerce kişi de evsiz kalmıştı.
Ülkede arama kurtarma çalışmaları hala devam ederken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.
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