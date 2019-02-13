Baguz’dan kaçış
Suriye’nin doğusunda terör örgütü DEAŞ’ın elindeki son kritik yerleşim olan Baguz beldesine yönelik ABD öncülüğündeki koalisyon desteğindeki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) nihai saldırısı sürerken, siviller de çatışmalardan kaçmaya çalışıyor.
En büyük bileşenini terör örgütü PKK’nın kolu YPG’nin oluşturduğu SDG, geçen cumartesi başlattığı saldırıdan önce bir süre Baguz’daki sivillerin beldeden ayrılmasını beklemişti. 20 bine yakın sivilin beldeyi terk ettiği açıklandıktan sonra operasyon başlamıştı. Ancak çatışmaların yoğunlaşmasıyla beraber siviller yerleşimden ayrılmaya dün de devam etti. Fransız AFP’ye konuşan SDG sorumlusu Mustafa Bali, “600 civarında sivil Baguz’dan sabah (dün) kaçtı. Şu anda üstlerini arıyoruz” dedi. Merkezi İngiltere’de olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de beldeyi yeni terk edenler arasında Fransa ve Almanya’dan kadın ve çocuklar olduğunu aktardı.
‘İLERLEME YAVAŞ’
Öte yandan bölgede çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Deaş Karşıtı Uluslararası Koalisyon’un Amerikalı sözcüsü Sean Ryan, DEAŞ’lıların sert direniş gösterdiğini aktardı. Ryan, “İlerleme yavaş ve metotlu. Çünkü düşman tam olarak siperli ve karşı saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Koalisyon, DEAŞ hedeflerine mümkün olan her an saldırmaya devam ediyor” dedi. SDG’ye karşı DEAŞ’ın son beldesi Baguz’da 400-600 silahlı militan çatışıyor.
‘SİVİLLER HEDEF OLDU’
Bu arada sivil kayıplarla ilgili haberler de geldi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, geçen cumartesiden bu yana en az 70 sivilin öldüğünü ve yaralandığını, önceki gece hava saldırılarında bir kampın hedef olduğunu ve 16 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Koalisyon sözcüsü Sean Ryan, bu iddiayı soruşturduklarını açıkladı.
DEAŞ’A KARŞI NİHAİ SALDIRI
ABD liderliğindeki koalisyon ve terör örgütü YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’de elindeki son belde olan Baguz’a yönelik taarruzu sürerken, yerleşimdeki sivillerin kaçışı da devam ediyor. Dün sabah 600 civarında sivil beldeyi terk etti. Kadınlar, çocuklar ve dünyaya yeni gelen bebekler kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
ANNELER VE YENİ DOĞAN BEBEKLERİ KAMPLARDA
DEAŞ’tan alınan yerlerdeki kadınlar ve dünyaya yeni gelen bebeklerin durumu Batı basınında giderek daha fazla işleniyor. Bu kişilerden 19 yaşındaki Alman anne Lenora Lemke, 16 aylık Habiba ve birkaç haftalık bebeği Maria ile birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Suriye’de SDG’nin denetimindeki bir kampta alıkonan Lemke, Amerikan CNN’e konuştu. Yine Alman vatandaşı olan kocası Martin Lemke, DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle bir SDG kampında tutuluyor. Lemke’ye göre kocası bilgi işlem sorumlusu olarak DEAŞ’a çalışmış, hiç çatışmaya katılmamış. Lenora Lemke, CNN’e DEAŞ’ı izlemekle yanlış yaptıklarını da söyledi. Eğer Almanya’ya iade edilirlerse ülke yasalarına göre terör örgütü üyeliğinden 6 ay ila 10 yıl hapisle yargılanabilirler. Lenora Lemke, DEAŞ’a katıldığında 18 yaşından küçük olduğu için daha hafif bir suçla yargılanabilir.
SINIR YAKININDA PATLAMA: 3 YARALI
KİLİS’in Elbeyli ilçesi’ndeki Çobanbey sınır kapısının karşısında bulunan Suriye’nin Vukuf bölgesinde bomba yüklü araç infilak etti. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarına yönelik olduğu belirtilen saldırıda ilk belirlemelere göre ikisi ağır üç kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği öğrenildi. Kilis Valisi Recep Soytürk, “Saldırı Türkiye’ye yönelik değil, Özgür Suriye Ordusu’na yönelik. Sınır kapısına 10 kilometrelik bölgede El Bab yolunda meydana geldi. 3 kişi yaralandı, yaralılar Türkiye tarafındaki çeşitli hastanelere yönlendirildi” dedi. Bölge Fırat Kalkanı operasyonuyla ÖSO’nun kontrolüne geçmişti.
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