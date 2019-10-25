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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.10.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

Bağlantısızlar Hareketi dönem başkanlığı Azerbaycan'a geçti

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Bağlantısızlar Hareketi dönem başkanlığı Azerbaycan'a geçti

Azerbaycan'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirve Toplantısında, kurumun dönem başkanlığı Venezuela'dan Azerbaycan'a geçti.

Bakü'deki toplantının açılışını gerçekleştiren Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) dönem başkanlığının Azerbaycan'a geçtiğini ilan etti.

NAM dönem başkanlığı kabul edilen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, toplantıdaki konuşmasında, Azerbaycan'ın başkanlık döneminde kendi faaliyetini Bandung ilkeleri temelinde kuracağını belirtti.

Aliyev, ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı, iç işlere karışmamak, karşılıklı çıkarların korunması ve iş birliğinin teşviki gibi ilkeleri içeren Bandung ilkelerinin, Azerbaycan dış politikasının temel ilkeleriyle örtüştüğünü vurguladı.

Uluslararası hukuka uyulması için çabaların artırılması gerektiğine vurgu yapan Aliyev, "Bu açıdan Birleşmiş Milletlerin faaliyetlerinde reformlara ihtiyaç var. Sınırların güç kullanılarak değiştirilmesi, ülkelerin toprak bütünlüklerinin ihlal edilmesi, iç işlere müdahale kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"BİR MİLYONDAN FAZLA AZERBAYCANLI GÖÇMEN DURUMUNA DÜŞTÜ"

Aliyev, Dağlık Karabağ sorununa da değinerek, 25 yıldan fazladır Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin Ermenistan'ın işgali altında olduğunu hatırlattı.

Ermenistan'ın Azerbaycanlılara karşı etnik temizlik politikası yürüttüğüne dikkati çeken Aliyev, "Bir milyondan fazla Azerbaycanlı göçmen durumuna düştü. Ermenistan, Azerbaycanlılara karşı Hocalı Soykırımı'nı yaptı. 613 masum insan, sadece Azerbaycanlı olduğu için vahşice katledildi." diye konuştu.

Aliyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kabul edilen 4 kararda, Ermenistan ordularının kayıtsız şartsız Azerbaycan topraklarından çıkarılmasının talep edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Maalesef o kararlar uygulanmadı. Bazı durumlarda BMGK kararları birkaç gün içerisinde uygulanıyor, bazen ise Azerbaycan'ın karşı karşıya kaldığı sorun örneğinde olduğu gibi, 26 yıldır kağıt üzerinde kalıyor. Bu çifte standart politikasına son verilmelidir."

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