Bağdat’ta yüz binler sokakta ‘ABD askerleri gitsin’ gösterisi

Bağdat’ın merkezi Cadiriye bölgesinde düzenlenen gösteriye yüz binlerce kişi katıldı. Sadr yanlılarının temsili kefen giyerek katıldığı gösteriye, Şii milis gücü Haşdi Şabi destekçilerinden de katılanlar oldu. Irak bayrakları taşıyan göstericiler, sık sık ABD’ye ve Irak’taki askeri varlığına karşı sloganlar attı.

Bağdat’ta gösteri nedeniyle üst düzey güvenlik önlemleri alındı, Cadiriye bölgesine çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesini istedi. ABD güçlerinin İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı özel Kudüs Gücü komutanı General Kasım Süleymani’yi 3 Ocak’ta suikast ile öldürmüştü. Sadr hareketi de, bu olaydan sonra ülkedeki 5 bin civarında Amerikan askerinin Irak’ı terk etmesini istemişti. Mukteda es-Sadr, Irak’taki ABD varlığına karşı taraftarlarına kısa süre önce “milyonluk yürüyüş” çağrısı yapmıştı.