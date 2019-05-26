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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
26.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bağdat’ta savaş karşıtı gösteri

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Bağdat’ta savaş karşıtı gösteri

IRAK’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, başkent Bağdat ve ülkenin bazı illerinde Irak’ın ‘ABD-İran çekişmesinden uzak tutulması’ talebiyle gösteri düzenledi.

Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr’ın Bağdat’taki temsilcisi İbrahim el-Cabiri, önceki akşamki gösteride yaptığı konuşmada, çok sayıda Iraklının, ülke genelinde düzenlenen gösterilere katılmak üzere sokağa çıktığını ve halkın savaşlardan korunması için hükümetten gerçek barış ve egemenlik yollarını aramasını talep ettiğini söyledi. Cabiri, “Irak halkına başka bir savaşın daha dayatılmasını istemiyoruz” dedi. Gösteri, ABD’nin artan İran tehdidini gerekçe göstererek bölgedeki askeri varlığını arttırma kararı alması sonrasında geldi.
İran-Irak, 1’nci Körfez Savaş ve 2’nci Körfez Savaşı olmak üzere son 40 yıl içerisinde üç yıkıcı savaş yaşadıklarını belirten göstericiler savaşa karşı olduklarını kaydederek, Irak hükümetinden ülkenin güvenliği ile ekonomisini tehlikeye sokacak savaş karşıtı önlem almaya çağırdı. Bağdat hükümeti, geçtiğimiz günlerde ABD ile İran arasında arabuluculuk girişiminde bulunacağını açıklamıştı.

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