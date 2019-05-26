Bağdat’ta savaş karşıtı gösteri
IRAK’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, başkent Bağdat ve ülkenin bazı illerinde Irak’ın ‘ABD-İran çekişmesinden uzak tutulması’ talebiyle gösteri düzenledi.
Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr’ın Bağdat’taki temsilcisi İbrahim el-Cabiri, önceki akşamki gösteride yaptığı konuşmada, çok sayıda Iraklının, ülke genelinde düzenlenen gösterilere katılmak üzere sokağa çıktığını ve halkın savaşlardan korunması için hükümetten gerçek barış ve egemenlik yollarını aramasını talep ettiğini söyledi. Cabiri, “Irak halkına başka bir savaşın daha dayatılmasını istemiyoruz” dedi. Gösteri, ABD’nin artan İran tehdidini gerekçe göstererek bölgedeki askeri varlığını arttırma kararı alması sonrasında geldi.
İran-Irak, 1’nci Körfez Savaş ve 2’nci Körfez Savaşı olmak üzere son 40 yıl içerisinde üç yıkıcı savaş yaşadıklarını belirten göstericiler savaşa karşı olduklarını kaydederek, Irak hükümetinden ülkenin güvenliği ile ekonomisini tehlikeye sokacak savaş karşıtı önlem almaya çağırdı. Bağdat hükümeti, geçtiğimiz günlerde ABD ile İran arasında arabuluculuk girişiminde bulunacağını açıklamıştı.
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