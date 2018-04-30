Bağdat'ta Haşdi Şabi yetkilisi öldürüldü
Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Maliye Dairesi Başkanı Kasım Zayıf'ın evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Haşdi Şabi Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zayıf'ın başkent Bağdat'ın güneyindeki Bayya bölgesinde bulunan evine dün gece kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Haşdi Şabi yetkilisi Zayıf, saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Haşdi Şabi milisleri, geçen günlerde maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle Bağdat'ta gösteri düzenlemişti.
Söz konusu milis kurumunda, yaklaşık 22 milyon dolarlık yolsuzluk yapıldığı iddia ediliyor. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de bir basın toplantısı sırasında, Haşdi Şabi'ye ayrılan bütçede yolsuzluk yapıldığına işaret etmişti. Yolsuzluk iddialarında milis liderlerden Hadi el-Amiri ve Ebu Mehdi Mühendis'in isimleri geçiyor.
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