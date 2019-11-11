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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.11.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Bağdat’ta güvenlik güçlerine bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var

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Bağdat’ta güvenlik güçlerine bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Hükümet karşıtı protesto gösterilerinin sürdüğü Irak’ın başkenti Bağdat’ta güvenlik güçlerine el bombasıyla düzlenen saldırılarda 48 kişi yaralanırken, başkentte noter binası ateşe verildi. Gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyen ABD ise Irak’ta erken seçime gidilmesini istedi.

Ekim ayından itibaren Bağdat başta olmak üzere güney kentleri hükümet karşıtı protesto gösterilerine sahne olan Irak’ta gerginlik tırmanıyor. Irak İçişleri Bakanlığı, protestocular ve güvenlik güçleri arasında arbede yaşanan Hellani Meydanı’nda Irak güvenlik güçlerine el bombasıyla düzenlenen saldırıda 48 güvenlik gücü mensubunun yaralandığını açıkladı. Bakanlık, saldırının kim tarafından yapıldığı hakkında açıklama yapmadı.

Öte yandan, Bağdat’ın el-Şerci bölgesinde yer alan Adalet Bakanlığına bağlı Noter Müdürlüğü binası kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü General Abdülkerim Halef, noter müdürlüğü binasının ateşe verildiğini doğrulayarak, “Yangını söndürmek için bölgeye intikal eden itfaiye araçlarının yollarını kesen bazı caniler var” dedi.

Irak’ta protestolar devam ederken ABD’den açıklama geldi. Irak hükümetini seçim reformları ve erken seçime çağıran ABD, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’i verdiği vaatleri yerine getirmeye çağırarak, protestoculara uygulanan şiddete son verilmesini istedi. Protestocularla aktivistleri hedef alan saldırıların yanı sıra internet erişiminin kesintiye uğramasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren ABD yönetimi, İran’ın Irak’a müdahalesinin ülkenin normal haline dönmesine engel olacağını belirtti.

Irak’ta 1 Ekim’de başlayan protesto gösterilerinde İnsan Hakları Yüksek Komiserliği verilerine göre 301 kişi hayatını kaybetti.

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