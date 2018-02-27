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    Bağdat, Erbil’e hava ablukasını uzattı

    Hürriyet Haber
    27.02.2018 - 00:34 | Son Güncelleme:

    IRAK merkezi yönetimi, eylül ayından bu yana Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) havalimanlarına getirilen yurtdışı yasağını üç ay daha uzatma kararı aldı. Öncesinde IKBY’nin havalimanlarının yetkisini Bağdat’a devretmeye hazır olduğuna dair haberler çıkmıştı.

    IKBY’nin tek taraflı bağımsızlık referandumunun ardından Bağdat yönetiminin Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına getirdiği yasağın süresi 28 Şubat’ta doluyordu. AFP ajansına konuşan bir yetkili, “Bağdat’taki sivil havacılık dairesinden Erbil ve Süleymaniye’ye yönelik uluslararası sefer yasağının mayıs sonuna kadar uzatıldığı bildirildi. Sadece iç hatlar seferleri yapılabilecek” dedi. Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin ofisinden yapılan açıklamada ise “Havalimanlarının güvenliğinin kontrolü meselesi henüz aşılamadı, ancak bir çözüme ulaşılması için irade mevcut” dendi. Bağımsızlık referandumu öncesinde söz konusu havalimanların yetkisi Erbil yönetimindeydi.

    Etiketler: gazetehaberleri , bağdat , ırak , ıkby
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