Bağdadi’nin halefi Iraklı bir Türkmen

İNGİLTERE’de yayınlanan Guardian gazetesi, iki istihbarat örgütünden yetkililere dayandırdığı haberinde Ebubekir el Bağdadi’nin (48) öldürülmesinin ardından terör örgütü DEAŞ’ın başına geçen kişinin Telaferli bir Türkmen olan Abdülrahman el Mavli el Selbi (48) olduğunu yazdı. Bağdadi’nin geçen yıl ekim ayında ABD’nin Suriye’de düzenlediği operasyonda öldürülmesinin ardından örgüt yeni liderinin Ebu İbrahim el Haşimi El Kureyşi olduğunu duyurmuştu. Ancak bu bir takma isimdi ve gerçekte örgütün başında kimin olduğuna dair pek bir bilgi bulunmuyordu.

HAPİSHANEDE TANIŞTILAR

İngiliz istihbarat kaynaklarının Guardian’a verdiği bilgilere göre El Selbi terör örgütü DEAŞ’ın kurucularından. El Selbi ile Bağdadi’nin yolları 2004 yılında Bağdat’taki Buka hapishanesinde kesişti. Guardian’da Selbi ile ilgili şu ifadeler yer aldı: “Irak’ta Türkmen nüfusun yaşadığı Tel Afer’de doğan El Selbi, örgütün lider kadrosunda Arap olmayan ender isimlerden. El Selbi’nin DEAŞ’ın en etkili ideologlarından birisi olduğu düşünülüyor.”

Musul Üniversitesi’nde şeriat hukuku eğitimi aldığı belirtilen ‘Profesör’ ve ‘Yok edici’ gibi lakapları bulunan El Selbi’nin İslam bilgisi sayesinde DEAŞ’ın yönetim kademelerinde yükseldiği belirtiliyor.

5 MİLYON DOLAR ÖDÜL

Ebubekir el Bağdadi’nin öldürülmesinden önce, ABD Dışişleri Bakanlığı El Selbi’nin başına 5 milyon dolar ödül koymuştu. ‘DEAŞ’ın yeni lideri El Selbi olacak’ yorumları yapılmıştı. Musul civarlarında yaşadığı sanılan El Selbi’nin DEAŞ’ı diriltme için çaba gösterdiği belirtiliyor. Söz konusu kişinin eşcinsellerin binalardan atılması, zinaya karışan kadınların taşlanması gibi DEAŞ uygulamalarında etkin olduğu öne sürülüyor.