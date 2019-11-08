Bağdadi’nin eşi 2018’de Hatay’da yakalanmış
CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın çarşamba günü DEAŞ’ın elebaşı Ebubekir el Bağdadi’nin ilk eşi Asma Fawzi Muhammed El Kubaysi de dahil olmak üzere aile üyelerinin Türkiye tarafından yakalandığını açıklamasının ardından, operasyonun perde arkasına ilişkin detaylar ortaya çıktı.
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AFP Ajansı’na göre kendisini ‘Rania Mahmoud’ olarak tanıtan Bağdadi’nin ilk eşi El Kubaysi, beraberindeki 10 kişiyle birlikte 2 Haziran 2018’de Hatay’da yakalandı. El Kubaysi’nin birlikte bulunduğu kişiler arasında, Bağdadi’nin kızı Leila Jabeer da vardı. Aile bağları, Bağdadi’nin Iraklı yetkililer tarafından temin edilen DNA örneklerinin eşleştirilmesiyle doğrulandı.
Haberde ‘bir Türk yetkili’ye dayandırılan bilgiye göre, El Kubaysi örgütün iç işleyişine dair bilgilere sahipti. İsmi paylaşılmayan yetkili, “Bize Bağdadi ve DEAŞ’ın iç işleyişi hakkında çok fazla bilgi verdi” ifadelerini kullandı. Yakalananların Türkiye’deki bir geri gönderme merkezinde tutulduğu da belirtildi.
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