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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
02.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bağdadi nerede saklanıyor

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Bağdadi nerede saklanıyor

Terör örgütü DEAŞ lideri olduğu iddia edilen Ebubekir el Bağdadi’nin 5 yıl aradan sonra bir video kaydında ortaya çıkmasının yankıları sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’de ‘Yenildi’ dediği DEAŞ, varlığını hatırlattığı yeni saldırıların ardından Bağdadi videosu yayınlamıştı. Önceki gün Berlin’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelen Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ‘DEAŞ’ın zayıfladığı ancak henüz yenilmediği’ uyarısında bulundu. Irak istihbaratının Bağdadi’nin yerine ilişkin 17 yer tespit ettiğini söyleyen Abdülmehdi, hangi ülkede olduğunun bilinmemekle birlikte olası noktaların dörde indirgendiğini söyledi.

Bağdadi’nin ‘çok yalın ve izole bir bölgede’ olduğu belirtiliyor. Abdülmehdi, DEAŞ’ın yeni saldırı girişimlerinin olacağı uyarısında da bulundu. Abdülmehdi, 21 Nisan’da Sri Lanka’da 250’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği Sri Lanka saldırılarını anımsattı.

‘SİBER İZLERİ SİLİYORLAR’

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Fransız bilgi teknolojileri uzmanları ise Bağdadi’nin bu videoyu yayınlayarak risk aldığını ancak siber izleri silecek ekipleri olduğuna dikkat çekti. Siber güvenlik konusunda çalışan sivil toplum örgütü ‘Nothing2Hide’ adına konuşan Gregoire Pouget, “Aptal değiller. Siber izleri silmeye yarayan araçları kullanmak oldukça kolay. Her şeyi berbat etmeden çeşitli filtreler kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.

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