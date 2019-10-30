‘Bağdadi denize gömüldü’
ABD’nin hafta sonu İdlib’de düzenlediği operasyonla öldürülen terör örgütü DEAŞ’ın lideri Ebubekir El Bağdadi’nin cesedinin kalıntılarının denize gömüldüğü ortaya çıktı.
Anadolu Ajansı’na konuşan ABD’li savunma yetkilisi cesedin denize gömüldüğünü teyit etti. Bağdadi’nin cesedinin operasyon bölgesinden alınıp ABD’ye ait bir üsse DNA testi için götürüldükten sonra cesedin kalıntılarına ne olduğu tartışma konusuydu. Yetkili, cesedin yeri ve gömülme şekline ilişkin detayları paylaşmayacağını ifade etti. Önceki gün Bağdadi’ye yönelik operasyona ilişkin detayları paylaşan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Bağdadi’nin cesedinin kalıntılarının uluslararası savaş hukukuna uygun bir şekilde imha edildiğini ifade ederken, bu konuda daha fazla bilgi paylaşmaktan kaçınmıştı. Bağdadi, ABD Özel Kuvvetleri’nin 8 helikopterle İdlib’in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi’nin bulunduğu evin altındaki tünellerden ucu kapalı olanlardan birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki üç çocuğuyla birlikte öldüğünü açıklamıştı.
Bu arada ABD Başkanı Trump, Twitter’dan Bağdadi’nin yerine geçecek bir numaralı ismin Amerikan askerleri tarafından öldürüldüğünü açıklarken, isim vermemesi kafa karışıklığı yarattı.da
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