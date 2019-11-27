Bağdadi baskınına katılmıştı, o köpeğe madalya
ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan ‘Conan’ adlı köpeği pazartesi günü Beyaz Saray’da ağırlayarak madalya verdi.
Conan ile Beyaz Saray’ın bahçesinde kameraların karşısına çıkan Trump, “Conan şu anda muhtemelen dünyanın en ünlü köpeği. O, Bağdadi operasyonu esnasında neler olduğunu biliyordu” dedi. Trump, ‘çetin ceviz’ olarak söz ettiği Conan’ın iyileşerek ‘işinin başına döndüğünü’ vurguladı. Conan’ın kimliği, Trump açıklayana kadar gizli tutulmuştu. Trump ayrıca, Bağdadi operasyonuna katılan özel kuvvet askerleri ile de Beyaz Saray’da bir araya geldiğini belirtti. Ancak özel kuvvet mensupları kamera önüne çıkmadı. DEAŞ elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetleri’nin İdlib’in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle