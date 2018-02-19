Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>BAFTA 2018 ödülleri sahiplerini buldu

    BAFTA 2018 ödülleri sahiplerini buldu

    AA
    19.02.2018 - 01:57 | Son Güncelleme:

    İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu.

    İngiltere'nin başkenti Londra'daki tarihi Royal Albert Hall konser salonunda bu yıl 71'incisi düzenlenen ödül töreni öncesi kırmızı halıda, soğuk havaya karşın renkli görüntüler yaşandı.

    Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Natalie Dormer, Salma Hayek ve İngiltere kraliyet tahtı varislerinden Cambridge Dükü Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Kate gibi ünlüler birbirinden şık kıyafetlerle kırmızı halıda boy gösterdi.

    İngiliz yönetmen Martin McDonagh'ın direktörlüğündeki "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" en iyi film ödülünün sahibi oldu. Filmin Amerikalı başrol oyuncusu Frances McDormand ise en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Drama türündeki film, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en orijinal senaryo ve en iyi İngiliz filmi dallarında da ödülleri topladı.

    İngiliz aktör Gary Oldman ise "Darkest Hour" filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. En iyi yönetmen ödülünü de "The Shape Of Water" filmiyle Meksikalı Guillermo Del Toro aldı.

    BAFTA ödüllerinin kategorileri ve kazananlar şöyle:

    En İyi Film: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

    En İyi Yönetmen: Guillermo Del Toro (The Shape Of Water)

    BAFTA 2018 ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)

    BAFTA 2018 ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

    BAFTA 2018 ödülleri sahiplerini buldu

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney (I, Tonya)

    En Orijinal Senaryo: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

    En İyi Belgesel: I Am Not Your Negro

    En İyi İngiliz Filmi: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

    En iyi Sinematografi: Blade Runner 2049

    En İyi Uyarlama Senaryo: Call Me by Your Name

    En İyi Animasyon Filmi: Coco

    En İyi Yabancı Film: The Handmaiden

    En İyi Prodüksiyon Tasarımı: The Shape Of Water

    En İyi Görsel Efekt: Blade Runner 2049

    En İyi Makyaj ve Saç: Darkest Hour

    En İyi Kostüm Tasarımı: Phantom Thread

    En İyi Ses: Dunkirk

    En Orijinal Müzik: The Shape Of Water

    Her yıl Oscar ödül töreninden iki hafta önce verilen BAFTA ödülleri, Oscar alabileceklerle ilgili ipucu niteliği taşıyor.

    Etiketler: bafta , ödül , tören
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri