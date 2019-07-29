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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
29.07.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

BAE'nin getirdiği Sudanlı savaşçılar Libya'ya ulaştı

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BAE'nin getirdiği Sudanlı savaşçılar Libya'ya ulaştı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) getirdiği yaklaşık bin Sudanlı savaşçının, Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e destek olmak üzere, Petrol Hilali bölgesine ulaştığı öne sürüldü.

Sudan'daki Dabanga radyosunun diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trablus saldırısında Halife Hafter'e destek olmak üzere Sudan ordusuna bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri'nden savaşçılar, Trablus ve Bingazi arasındaki Petrol Hilali bölgesine ulaştı.

Haberde, gelecek aylarda Libya'ya gelmesi planlanan dört bin kadar savaşçıdan yaklaşık bininin bu ülkeye ulaştığı aktarıldı.

Öte yandan, Katar merkezli haber platformu Al Jazeera da BAE'nin Sudanlı savaşçıları Eritre üzerinden çatışma bölgeleri Yemen ve Libya'ya nasıl taşıdığına ilişkin belgeleri yayımladı.

Belgelere göre BAE, Sudan'daki askeri müdahale sonrası göreve gelen Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hmidti ile Darfur'daki Arap kabilelerinden savaşçı devşirme konusunda anlaştı.

Bölgedeki Nijer, Çad gibi ülkelerden de toplanan savaşçıların BAE tarafından Eritre'de eğitilip daha sonra çatışma bölgelerine götürüleceği iddia edildi.

Sahip olduğu petrol gelirleriyle bölge ülkelerini dizayn etmeye çalışan küçük Körfez ülkesi BAE, bölgedeki çatışmaları derinleştiren tehlikeli adımlar atıyor.

LİBYA'DA HAFTER YENİ SALDIRI HAZIRLIĞINDA

Libya'nın başkenti Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da operasyon başlatan Halife Hafter, harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Giryan kentini kaybetmesinin ardından yeni bir saldırıya başlayacağı yönünde mesajlar veriyor.

Libya, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde ülke içindeki tüm aktörleri bir araya getirecek ulusal konferansa hazırlanırken Hafter, geçen 4 Nisan'da sürpriz bir hamleyle Trablus'u ele geçirmek için saldırı emri vermişti.

Başkenti savunan uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler ve Hafter birlikleri arasındaki savaşta denge iki buçuk aylık sürede pek bozulmamıştı.

Ancak UMH güçleri, Hafter birliklerinin başkent saldırılarında harekat merkezi olarak kullandıkları Giryan kentini geçen ay sonunda sürpriz bir saldırıyla ele geçirmişti.

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