BAE’li bakan Türkiye’ye dil uzattı
MISIR Dışişleri Bakanı Semih Şukru ile Dubai’de görüşen BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan, Türkiye, İran ve İsrail’in bölgede agresif tutum sergileyerek Arap ülkeleri için bir tehdit oluşturduğunu söyledi.
El Nahyan, daha önce Türkiye ve İran’ın Suriye’nin egemenliğini azaltmaya çalıştığını ve bu iki ülkenin Suriye’den elini çekmesi gerektiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Nahyan’ın açıklamalarına sert tepki göstermişti. Zayed, Türkleri 1916’da suç işlemekle suçlayan ve Erdoğan’ı hedef alan Iraklı bir Twitter kullanıcısının paylaşımını kendi hesabında paylaşmıştı. Bu gelişmelerin ardından, Medine’yi İngilizlere karşı savunan Fahreddin Paşa’nın ismi Ankara’da BAE’nin Ankara Büyükelçiliği’nin olduğu caddeye verilmişti.
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