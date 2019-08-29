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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.08.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

BAE'den Yemen ordusuna hava saldırısı

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BAE'den Yemen ordusuna hava saldırısı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı güçlerin, Yemen ordusuna hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, ülkenin geçici başkenti Aden ve doğusundaki Ebyen vilayetinde bulunan hükümet güçlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) hava saldırılarına maruz kaldığını belirtti.

BAE tarafından düzenlenen saldırıların aralarında sivillerin de bulunduğu ölü ve yaralılarla sonuçlandığını aktaran Hadrami, saldırıları kınadı.

Hadrami uluslararası toplumu ve özellikle de BM Güvenlik Konseyini (BMGK) bu saldırıları kınamaya, barış, istikrar ve ülkenin toprak bütünlüğünü korumaya çağırdı.

Arap koalisyonuna da çağrıda bulunan Hadrami, Suudi Arabistan yönetiminin de hiçbir gerekçesi olmayan askeri gerginlikler karşısında Yemen meşru hükümetinin yanında yer alması gerektiğini vurguladı.

Onlarca ölü ve yaralı var
Öte yandan Yemen basını da ülkenin güneyindeki Ebyen vilayetinden Aden'e doğru ilerleyen hükümet güçlerinin BAE savaş helikopterlerinin saldırılarına maruz kaldığını yazdı.

Söz konusu saldırılarda aralarında sivillerin de bulunduğu onlarca ölü ve yaralı olduğu kaydedildi.

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