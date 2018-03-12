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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerBAE şokta! Prenses kaçtı... Sığındığı yatta yaşadıklarını anlattı
Dünya BAE şokta! Prenses kaçtı... Sığındığı yatta yaşadıklarını anlattı
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12.03.2018 - 15:19, Son Güncelleme:

BAE şokta! Prenses kaçtı... Sığındığı yatta yaşadıklarını anlattı

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BAE şokta! Prenses kaçtı... Sığındığı yatta yaşadıklarını anlattı

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı ve Dubai Başbakanı Muhammed bin Raşid Devlet el Mektum’un kızı Prenses Latife, 3 yıl boyunca hapishanede kaldığını ve babasının kendisine işkence yaptığını iddia etti. Prenses Latife bir Fransız ajanı tarafından kaçırılarak kurtulduğunu öne sürdü.

BAE Devlet Başkanı Yardımcısı Muhammed bin Raşid Devlet el Mektum’un kızı Prenses Latife, üç yıl boyunca hapsedildiğini ve bir Fransız casusu tarafından kaçırılarak kurtulduğunu iddia etti. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre 33 yaşındaki Latifa üç yıl boyunca hapishanede işkence gördüğünü öne sürdü. Genç kadın şimdilerde Güney Hint Okyanusu'nda bir yatta saklandığını söyledi.

Prenses Latife, çektiği videolarda da ailesinin ve babasının kendisine uyguladığı işkenceleri anlattı.

Prenses Latife, video kaydında ‘‘Bizim elimizde sandığınız gibi hiçbir özgürlük yoktu. Sokağa çıkma yasağım vardı. Saraydan çıktığımda gözlem altındaydım ve eve belirli bir saatte dönmek zorundaydım. Annem benden (günlük yaptıklarıma dair) rapor alıyordu. Ve tabii şoförden nerelere gittiğimizi öğreniyordu. Şoför ayrıca babamın ofisine de bu raporları gönderiyordu’’ dedi.

İlk olarak 16 yaşındayken kaçma girişiminde bulunan Prenses Latife, bu girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra defalarca işkence gördüğünü anlattı. ‘Babasının adamları’nın kendisine işkenceler yaptığını anlatan Latife, Dubai’de 3 sene 4 ay boyunca hapiste kaldığını açıkladı. Hapisten çıkmasının ardından bir daha kendisine şahsi pasaportunun asla verilmediğini söyleyen Prenses, 2000 yılından bu yana hiç yurtdışı seyahatine çıkmadığını belirtti. Kendisine araba kullanma izni verilmediğini söyleyen Prenses Latife, bütün hareketlerinin saatlik dilimler içerisinde gözlem altında tutulduğunu belirtti.

Dubai Başbakanı Muhammed Bin Raşid el Mektum’un 6 karısından tam 30 çocuğu bulunuyor.

 

 

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