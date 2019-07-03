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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
03.07.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

BAE Libya'da çıkan Amerikan silahlarıyla ilişkisini reddetti

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BAE Libya'da çıkan Amerikan silahlarıyla ilişkisini reddetti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Libya'daki Halife Hafter güçlerinin yakın zamanda kaybettiği Giryan kentinde ortaya çıkan ABD yapımı silahlarla ilişkisini reddetti.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinin Washington yönetiminden Libya'da ortaya çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istemesinin ardından BAE Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayımlayarak söz konusu silahlarla ilişkilerini yalanladı.  Açıklamada, "Emirlikler, Libya'da çıkan silahların mülkiyetini kesinlikle reddetmekte ve Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarıyla tam bir işbirliğine bağlı olduğunu vurgulamaktadır." ifadeleri yer aldı.       

BAE, tüm taraflara gerilimin düşürülmesi ve BM'nin önderliğinde siyasi çözüme katılmaları çağrısında bulundu.       

LİBYA'DA BAE'NİN PARMAK İZLERİ       

Libya'da BAE'nin desteklediği Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattıkları operasyonda kritik Giryan kentini geçen hafta kaybetmişti.       

Kenti ele geçiren uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Giryan kentinde Halife Hafter'e bağlı güçlere ait depolarda çok sayıda ABD yapımı silah ve mühimmat ele geçirmiş, Hafter güçlerince kullanılan ABD yapımı füzelerin görüntülerini paylaşmıştı.     

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin, BAE'ye sattığı silahların Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatılmasını talep etmişti.     

Amerikan Dışişleri Bakanlığından isminin gizli kalmasını isteyen bir sözcü de, "ABD menşeli savunma ekipmanlarının yanlış kullanımı konusunu çok ciddiye alıyoruz. Bu yöndeki haberlerin farkındayız ve ek bilgi toplamaya çalışıyoruz. ABD menşeli savunma ekipmanları alanlardan, (silahların) son kullanım yükümlülüklerine uymalarını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.     

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