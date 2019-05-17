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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.05.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

BAE, 572 Pakistanlı mahkumu serbest bırakacak

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BAE, 572 Pakistanlı mahkumu serbest bırakacak

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkedeki 572 Pakistanlı mahkumu serbest bırakma kararı aldığını söyledi.

Faysal, basına yaptığı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan'ın ramazan ayı nedeniyle af çıkardığını hatırlattı.     

Af kararının ülkedeki 3 bin 5 mahkumu kapsadığını kaydeden Faysal, 572 Pakistanlının da af kapsamında bu ay içinde salıverileceğini belirtti.     

BAE genelindeki 8 cezaevinde 2 bin 409 Pakistanlı mahkum bulunduğunu söyleyen Faysal, serbest bırakılacak 572 mahkumun 262'sinin Abu Dabi'deki, 177'sinin ise Dubai'deki cezaevlerinden salıverileceğini de sözlerine ekledi.     

Geçen yıl Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin meclise sunduğu raporda yurt dışındaki cezaevlerinde bulunan Pakistanlı sayısı 11 bin 800 olarak açıklanmıştı.     

Bu mahkumların 6 bin 450'sinin ise Orta Doğu ülkelerinin cezaevlerinde bulunduğu vurgulanan raporda, yaklaşık 3 bin Pakistanlının Suudi Arabistan'da, 2 bini aşkın Pakistanlının ise BAE'de cezaevinde bulunduğunu belirtilmişti.     

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın şubat ayında düzenlediği Pakistan ziyaretinde de gündeme gelen konunun ardından Prens Selman ülkedeki Pakistanlı mahkumlardan 2 bin 107'sinin serbest bırakılmasını emretmiş, kalan mahkumların ise davalarının yeniden görülmesine karar verilmişti.        

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