Bacağına çarptığı fil tarafından öldürüldü
Tayland'da aracıyla file çarpan 58 yaşındaki sürücü, fil tarafından ezilerek öldürüldü.
58 yaşındaki Taylandlı Nakharin Boonchai, ülkedeki Khao Yai Ulusal Parkı'nda araç sürerken bir file çarptı. Bacağına araç çarptığı için öfkelenen fil, 58 yaşındaki adamı araç içinde ezerek feci şekilde öldürdü.
Yetkililer sürücünün gece karanlığında fili görmediği için file çarptığını söyledi.
Olayın yaşandığı bölgede her yıl ortalama iki kişinin filler sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
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