Babayı yıkan benzerlik
Yunanistan'daki yangın faciasında kayıplar arasında yer alan 9 yaşındaki ikiz kızlarını her yerde arayan baba, televizyon ekranındaki bir görüntüde kızlarını gördüğünü sandı. Ancak onların kızları olmadığı anlaşıldı.
Doğu Attika bölgesinde iki gün önce çıkan ve 80'den fazla insanın yaşamına mal olan yangında kesin kayıp sayısı şimdiye kadar açıklanmazken, yakınlarını kaybedenler internet sitelerinde resimlerini yayınlayarak onlar hakkında bir haber almaya çalışıyor.
Arama çalışmaları kapsamında 9 yaşındaki ikiz kardeşlerin hikayesi herkesi duygulandırdı. Babaanneleri ve dedeleriyle yazlık evlerinde kalan kızlar kayıp listesindeydi.
Atina’da olan baba YannIs Philipopoulos, ailesinden haber alamayınca hastane hastane gezmeye başladı; bir morga gidip DNA örneği bile verdi. Bu sırada, denizden kurtarılanların televizyonda yayınlanan bir görüntüsünde, kızlarını gördüğünü sandı. Ancak onların kızı olmadığı anlaşıldı.
Philipopoulos ve eşi her yerde kızlarını bulmaya çalışıyor.
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