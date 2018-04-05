Babasının sesini yeniden duyan çocuk böyle tepki verdi
Brezilya'da duyma engelli Luiz Gustavo da Silva'nın işitme cihazı bozuldu. Tamir etmek için yeterli para toplanamayınca Silva uzun süre kimseyi duyamadı. İşitme cihazı tamir edilip babasının sesini duyan çocuğun verdiği tepki sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
Brezilya'da kaydedilen bu görüntüler izleyenleri duygulandırdı. Duyma engelli 9 yaşındaki Luiz Gustavo da Silva'nın dünyayla iletişimini sağlayan işitme cihazı geçtiğimiz aylarda bozuldu. Ailesi cihazın tamiri için gerekli parayı karşılayamadı.
Çevresiyle iletişimi kopan sık sık ağlayan Luiz'in yardımına hayırseverler yetişti. Çocuğun işitme cihazı tamir edilip, babasının sesini yeniden duyduğu andaki verdiği tepkiler ise sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.
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