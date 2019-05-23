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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Babasını mahkum ettirdi

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Babasını mahkum ettirdi

ABD’de üç yaşındayken babasının annesini öldürmesine tanık olan ancak kimseyi inandıramayan Aaron Fraser, 26 yıl sonra cinayeti ispatladı. Evin bahçesinde annesinin kemiklerini bulan Fraser, babasını ömür boyu hapse mahkûm ettirdi.

ABD’nin Florida eyaletinde Aaron Fraser (29) henüz 3 yaşındayken, annesi Bonnie Haim ortadan kayboldu. Aaron, suçlunun babası Michael Haim (52) olduğunu anlatmak istedi ancak kimse inanmadı. Ayrıca baba Haim’i suçlayacak kanıt da yoktu. Aaron yaşanan bu olayın ardından evlatlık verildi ve soyadı da Fraser olarak değişti. Ancak hukuk mücadelesini kazanıp öz babasının mülkünde de hak sahibi oldu.

Babasını mahkum ettirdi


KEMİKLER ARKA BAHÇEDEN ÇIKTI

2014 yılında evin arka bahçesindeki havuzun sökülmesi için kazı yaptırdığı sırada insan kemikleri ve babası Michael’ın tüfeği ile uyumlu mermi bulundu. Kemiklerin kayıp denilen anne Bonnie Haim’e ait olduğu anlaşılınca dosya yeniden açıldı. Aaron’un babası olaydan 26 yıl sonra ömür boyu hapse mahkûm edildi. Aaron Fraser, kararın açıklandığı duruşmada annesini babasının öldürdüğünü hep bildiğini, nihayet adaletin sağlandığını söyledi.

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