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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
22.01.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Babası gözaltına alınan küçük kızın tepkisi olay yarattı

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ABD'de bir polis çevirmesinde, babasının polisler tarafından gözaltına alındığını gören küçük kız da ellerini havaya kaldırarak polislere yürüyünce, çocuğu sakinleştirmek yine polise kaldı. Tartışmalara neden olan görüntüler sonrası polis de üzerlerindeki kameralarının görüntülerini yayınladı.

Amatör kamera ve polis üniformasındaki kameralarca kaydedilen görüntülerde, polisin bir kamyoneti durdurduğu görülüyor. Hırsızlık şüphesi ve silah taşıma ihbarı sonrası durdurulan aracın sürücüsünün ellerini havaya kaldırarak polise yürüdüğü görülüyor.

Polis adamı kelepçeliyor. Babasının bu halini gören küçük kız ise bir süre sonra araçtan inerek aynı şekilde elleri havada polisin yanına gidiyor. Polisin kısa süre yaşadığı şaşkınlık sonrası, kızı sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor. Polis, küçük kıza ellerini indirebilirsin diyor ve küçük kızı annesinin almasına izin veriyor.

Olaya dair amatör kamera görüntülerinin yayınlanmasının ardından sosyal medyadaki polis korkusu tepkileri sonrası polis de, üniformalarındaki kameraların görüntülerini paylaşarak, polisin çocuğu sakinleştirme çabalarını yayınladı.

Polis yetkilileri araçta yapılan aramada arka koltukta bir plastik boncuk tabancasının bulunduğunu, hırsızlık olayına dair ise 2 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

 Gözaltına alınanlar arasında çocuğun ailesinden birilerinin olup olmadığına değinilmedi. Babasının gözaltına alındığını gören küçük kız da ellerini kaldırıp polise yürüdü

 

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