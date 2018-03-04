Babaannemle dedemi gördüm! Doktor olmak istiyorum

BAŞKONSOLOS Karartı, törende yaptığı konuşmada uyum konusunun, Türk toplumunun ciddi bir eğitim seviyesine yükselmesiyle gündemden düşeceğini söyledi. Görev bölgelerinde başarılı öğrencileri teşvik etmek ve desteklemek, diğer gençlere de örnek göstermek istediklerini belirten Karartı, şöyle konuştu:

“Göreve başladığımdan bu yana vatandaşlarımızla her bir araya gelişimizde, her bir sosyal etkinlikte bir mikrofon uzatıldığında, en öncelikli konulardan bir tanesi olan eğitimi vurguluyorum. Toplum olarak bir takım sorunlarımızdan bahsediyoruz. Elliyi aşkın göç geçmişi olan bir toplumun hâlâ uyumunu tartışıyoruz. Uyumun gündemden düşmesinin en önemli araçlarından biri, Türk toplumunun ciddi bir eğitim seviyesine yükselmesidir. Çünkü kimsenin eğitimli yurttaşlardan oluşan Türk toplumunun entegre olmasını tartışması söz konusu olamayacaktır. Çocuklarımızın iyi eğitim alarak, iyi üniversitelerden mezun olarak toplumsal ve çalışma hayatına aktif katılmaları, kendilerinden sonra gelecek kuşaklara örnek olmaları, bizim için büyük önem taşıyor. İyi eğitimli gençler bu ülkenin de yararına. Mert ve Elif’in başarıları sıradan bir başarı değil. Kutlarım.”





‘BAŞARIMIN SIRRI DİSİPLİN’

Törene annesi Ayten Tokcak, babası Bülent Tokcan, kardeşleri Zeynep ve Ela ile katılan Mert Tokcan, müzik ağırlıklı Lahntal Biedenkopf Okulu’nu 1.3 not ortalamasıyla bitirdi. Başarılı lise döneminin ardından burslu olarak Homburg Saar Üniversitesi’nin tıp bölümüne başlayan Mert, babaanne ve dedesinin doktora gittiklerinde yaşadıkları zorlukları gördüğünü söyledi. Mert Tokcan, “Doktor olup Türklerin sorunlarına çare olmak istiyorum. Zaten hep insanlara yardım etmek istemişimdir. İnsanlık için katkıda bulunmak hedefim. Başarımın sırrı disiplin. Çok disiplinli şekilde lise eğitimimi tamamladım” dedi.

Burdurlu Ayten ve Bülent Tokcan da oğullarıyla gurur duyduklarını belirterek, “Biz her zaman arkasında olduk. Ancak başarısı kendi azmi ve disipliniyle. Küçüklükten beri doktor olmak istiyordu. İnşallah üniversiteyi de başarıyla tamamlayıp hayalini gerçekleştirecek” dediler.





TEK TÜRK ÖĞRENCİ

Hasan Tosun ile Dilek Tosun’un kızları Elif ise Wiesbaden’de liseyi 1.4 not ortalamasıyla bitirerek Heidelberg Üniversitesi’ne kayıt oldu. Hastalıklara çözüm bulmak için araştırma yapmak istediğini anlatan Elif Tosun, şunları söyledi: “Bu nedenle moleküler biyolojiyi seçtim. Bölümümde Almanya doğumlu tek Türk öğrenciyim. Ailem çok iyi okullarda okudu. Onlara layık olmak istedim. Doğuştan süper zeka değilim. Başarıya çok çalışarak ulaştım. Dışarıya gitme, diğer gençlerle eğlenme isteğini geri iterek hep okulumla ilgilendim.”

Elif’in lisede hep araştırma projeleriyle dikkat çektiğini, okul korosunda da piyano ve çello çaldığını belirten ailesi de kızlarına her zaman destek vereceklerini söylediler.

Başkonsolos Karartı’nın rezidansında düzenlenen ödül törenine, ailelerle birlikte Frankfurt Eğitim Ataşesi Bora Başaran, Almanya Türk Toplumu Eş Genel Başkanı Atila Karabörklü, Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Arif Arslaner ve Hessen Türk Alman Eğitim Platformu üyeleri katıldı.