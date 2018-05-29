Baba o sÄ±rada Pokemon Go oynamÄ±ÅŸ
FRANSAâ€™nÄ±n gÃ¼ndemine oturan Mali gÃ¶Ã§meni â€˜kahramanâ€™ Mamoudou Gassama ve balkondan sarktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada hayatÄ±nÄ± kurtardÄ±ÄŸÄ± 4 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸa dair detaylar ortaya Ã§Ä±kÄ±yor.
DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kattaki evlerinin balkonundan dÃ¼ÅŸmek Ã¼zereyken yoldan geÃ§en Gassamaâ€™nÄ±n hiÃ§ tereddÃ¼t etmeden binanÄ±n dÄ±ÅŸ cephesinden tÄ±rmanarak mÃ¼dahale ettiÄŸi minik Ã§ocuÄŸun babasÄ±nÄ±n, o kritik dakikalarda Pokemon-Go oynadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
OlayÄ± soruÅŸturan FransÄ±z SavcÄ± Francois Molins, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã§ocuÄŸun babasÄ±nÄ±n oÄŸlunu evde tek baÅŸÄ±na bÄ±rakarak markete gittiÄŸini, alÄ±ÅŸveriÅŸ bittikten sonra da yolda Pokemon-Go oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Parisâ€™te babasÄ±yla birlikte yaÅŸayan Ã§ocuÄŸun annesinin ise Reunion AdalarÄ±â€™nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
SavcÄ± Molins, babasÄ±nÄ±n kapÄ±yÄ± oÄŸlunun Ã¼zerine kilitleyerek alÄ±ÅŸveriÅŸe gittiÄŸini aktardÄ±.
KahramanlÄ±k anlarÄ±na ait videonun sosyal medyada hÄ±zla yayÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Gassama, â€˜kahramanâ€™ diye nitelendirilerekÂFransaâ€™nÄ±n gÃ¼ndemine oturmuÅŸtu.
Gassamaâ€™yÄ± Elysee SarayÄ±â€™na davet eden CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Ã¼lkede gÃ¶Ã§men statÃ¼sÃ¼yle yaÅŸayan Malili kahramana cesaret madalyasÄ± takarak FransÄ±z vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± vermiÅŸ ayrÄ±ca Gassamaâ€™ya itfaiyede iÅŸ verileceÄŸini de kaydetmiÅŸti.Â
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