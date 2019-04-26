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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
26.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘B Takımı Trump’ı felakete sürüklüyor’

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‘B Takımı Trump’ı felakete sürüklüyor’

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın bir ‘B takımı’ olduğunu söyleyerek, bu kişilerin İran ile ABD’yi karşı karşıya getirmek istediğini öne sürdü. Zarif, ABD yaptırımlarını baypas edecek yollar bulabileceklerini de söyledi.

NEW York merkezli düşünce kuruluşu Asia Society’de bir oturuma katılan ve ardından Reuters’a röportaj veren İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD-İran ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Zarif, “Trump’ın bir ‘B Takımı’ var; Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi (Birleşik Arap Emirlikleri) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan...” dedi.

‘PLAN DEĞİL KOMPLO’

Zarif, başkan olmadan önceki seçim kampanyası sırasında Donald Trump’ın, ülkesinin Ortadoğu’ya askeri olarak fazla müdahil olmasını eleştirdiği sözlerini hatırlattı. Trump’ın “Son 17 yılda Ortadoğu’da 7 trilyon dolar harcadık. Büyük bir hata” sözlerine atıfta bulunan Zarif, “Trump, bölgedeki durumu daha da kötüleştirecek bir 7 trilyon dolar daha harcamayacaktır” dedi. Trump’ın ABD ile İran arasında bir çatışma istediği konusunda şüpheleri olduğunu belirten Zarif, “B takımı, ABD politikasını felakete doğru sürüklüyor. B Takımı’nın Trump ile aynı planı yaptığını düşünmüyorum. Onlarınki plan değil trilyonlara mâl olacak bir komplo” diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı, “Trump’ın savaş istediğini sanmıyorum ama bu böyle bir şeyin içine çekilemeyeceği anlamına da gelmiyor” dedi.

‘7 TRİLYON DOLARDAN PAHALIYA MÂL OLUR’

B takımının, ABD’nin ‘çılgın’ ve ‘maceraperest’ eylemlerini bahane ederek İran’ı aksiyon almaya ittiğini savunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, “Bu bir başka 7 trilyon dolara, hatta daha pahalıya mal olur” dedi. İki ülke arasındaki durumun henüz kriz düzeyinde olmadığını belirten Zarif, “Ancak tehlikeli bir durum. Kazalar, planlanmış kazalar meydana gelebilir” uyarısında bulundu.
Konuyla ilgili olarak Times of Israel’e konuşan İranlı üst düzey diplomatlar da “Donald Trump diyalog için bizi dizlerimizin üzerine getirmeye çalışıyor ancak Bolton ve ABD’nin Ortadoğu’daki Arap müttefikleri İran’da rejim değişikliği ile İran’ın parçalanmasında ısrar ediyor” ifadelerini kullandı.

‘YAPTIRIMLARI AŞMA KONUSUNDA DOKTORA YAPTIK’

Reuters’a verdiği röportajda Cevad Zarif, ABD’nin İran petrolüne yönelik son yaptırımlarını değerlendirdi. Zarif, “Yaptırımların etrafından dolanmanın bir yolu her zaman vardır ve biz bu konuda doktora yaptık” diye konuştu. “İran petrolüne her zaman alıcı buluruz” diyen Zarif, İran’ın Amerikan gemilerinin de giriş çıkış yaptığı Hürmüz Boğazı’nı açık tutmaya devam edeceğini söyledi. ABD’nin İran Devrim Muhafızları’nı terörist olarak tanımasını ‘saçma’ bulduğunu belirten Zarif, ABD’den bir hareket olmadıkça İran’ın askeri bir karşılık verme niyetinde olmadığını belirtti. “Baskıya alerjimiz var” diyen Zarif, Trump yönetimine, “Saygı dilini kullanmayı deneyin, bu sizi öldürmez bana inanın” mesajını yolladı.

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