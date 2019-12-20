Azil, Trump’a yaradı... Oyunu arttırdı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’a yönelik ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘Kongre’nin görevini yerini getirmesini engelleme’ şeklindeki azil öngören suçlamaları onayladı. Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nin bu kararının ardından Trump’ın kaderi şimdi Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Senatosu’nun elinde… Trump, eski ABD başkanları Andrew Johnson ve Bill Clinton’ın ardından Temsilciler Meclisi tarafından azil iddianamesi kabul edilen tarihteki üçüncü başkan oldu. ‘Görevi kötüye kullanma’ suçlaması 197’ye karşı 230 oyla, ‘Kongre’nin görevini yerine getirmesini engelleme’ suçlaması ise 198’e karşı 229 oyla kabul edildi. Demokratlar ilk oylamada 2, ikinci oylamada ise 3 fire verdi.

Eylülde basına sızan ve 25 Temmuz’da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’ye, rakibi Joe Biden ve oğlunu soruşturması karşılığında ABD’nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

DESTEĞİ ARTTI

Temsilciler Meclisi’ndeki sonuç Trump’ın siyasi olarak büyük baskı altında olduğu yönünde bir tablo ortaya çıkarsa da üst üste yayımlanan iki anket 2020 seçimleri öncesindeki durumun Trump için hiç de kötü olmadığını ortaya koyuyor. Gallup anket kuruluşuna göre, Trump’ın başkanlığına yönelik destek azil soruşturmasının başladığı eylül ayından beri yüzde 39’dan yüzde 45’e çıktı. USA Today’in son anketine göre ise Trump en dişli rakibi Joe Biden’ı yüzde 41’e karşı yüzde 44 oyla mağlup ediyor. Trump, Biden’ın ardından en güçlü isim olarak nitelendirilen Bernie Sanders’a yüzde 5, Elizabeth Warren’a yüzde 8, Michael Bloomberg’e yüzde 9, Pete Buttigieg’e ise yüzde 10 fark atıyor. Azil kararının alındığı anlarda Michigan’da halka hitap eden Trump, “Endişeli değilim. Sanki azledilmiyoruz gibi hissediyorum” ifadesiyle azil sürecini tiye aldı. Trump, sürecin milyonlarca Amerikalının oylarının sıfırlanması amacı taşıdığını savundu. Seçimlerde 65 milyon kişi Trump’a oy vermişti.

TOP ARTIK SENATO’DA

Senato’da yargılama sürecinin ocak ayının ilk günlerinde başlaması beklenirken, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, onaylanan azil gerekçelerinin Senato’ya hemen gönderilmeyebileceği mesajını verdi. Senato’da sürecin nasıl yürütüleceğinin netlik kazanması gerektiğini belirten Pelosi, “Şimdiye kadar bize adil görünen bir şey görmedik” dedi. ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı John Roberts’ın yöneteceği duruşmanın koşullarını Senato’nun Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell belirleyecek. 100 senatörün jüri üyeliği yapacağı Senato’daki duruşmada Trump’ın görevden alınabilmesi için Temsilciler Meclisi’ndeki gibi salt çoğunluk değil üçte ikilik çoğunluk gerekiyor. Cumhuriyetçi Parti’nin 53 senatörünün bulunduğu mevcut yapıda Trump’ın azledilmesi hayli güç.

TRUMP ‘RÖVANŞ’ PEŞİNDE

Trump, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’da yapılacak duruşmayı fırsata çevirmek istiyor. ABD Başkanı, senatörleri yalnızca kaderini belirleyen bir jüri olarak değil, aynı zamanda Demokrat muhaliflerini itibarsızlaştırmak ve cezalandırmak için ortakları olarak görüyor. 2020 seçimlerindeki en büyük rakibi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın tanık olarak dinlenmesini isteyen Trump, böylece rakibini daha da yıpratabileceğini düşünüyor. Cumhuriyetçi Senatörler ise bunun iyi bir fikir olduğundan emin değil. Trump’ın yargılanacağı Senato’nun Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, yargılama sürecinde başka tanıkların çağrılmasının beklenmediğini ve sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

BEYAZ SARAY’DAN İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray’dan oylamanın ardından ilk gelen açıklamada “Başkan Trump bir sonraki aşamaya hazır. Senato’daki yargılamada temize çıkacağından emin” ifadeleri kullanıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham yaptığı yazılı açıklamada “Bugün Temsilciler Meclisi’nde yaşananlar ulusumuzun tarihinde en utanç verici siyasi dönemlerinden biri olarak kayda geçmiştir. Tek bir Cumhuriyetçinin oyunu almadan ve herhangi bir kanıt göstermeden Demokratlar, Başkan hakkında gayrimeşru azil gerekçelerini kabul etmiştir. Başkan Senato’nun, Temsilciler Meclisi’nde görmezden gelinen düzen, hakkaniyet ve hukuki süreci tesis edeceğinden emin” ifadelerini kullandı.

AZLEDİLİRSE NE OLUR?

Zayıf bir ihtimal olsa da Trump’ın Senato tarafından görevden alınması durumunda ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, başkanlık seçiminin ardından yeni başkanın görevi teslim alacağı resmi tarih olan 20 Ocak 2021’e kadar görevde kalacak. Başkanlık seçimleri, daha önceden planlandığı gibi 3 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek.

TRUMP’A HZ. İSA BENZETMESİ

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerinin Trump’ı savunmak için kullandıkları bazı argümanlar gündeme oturdu. Cumhuriyetçi Kongre üyesi Barry Loudermilk, azil sürecinin adil ve meşru olmadığını söylerken Hz. İsa örneğini verdi, “İsa’yı çarmıha gerdiren Roma valisi Pontius Pilatus bile Demokratların Trump’a tanıdığı hakların daha fazlasını İsa’ya tanıdı” dedi. Cumhuriyetçi temsilcinin bu yorumunun ardından “Trump to Jesus” etiketi Twitter’da en çok paylaşılan etiketler arasına girdi. Bir başka Cumhuriyetçi Kongre üyesi Fred Keller de İncil’de, Hz. İsa’nın çarmıha gerildiğinde ölmeden önce söylediği belirtilen ifadelere gönderme yaparak, “Tanrım, onları affet. Ne yaptıklarını bilmiyorlar” dedi. Başkan Trump da süreci 1600’lerde Massachusettes’de cadılıkla suçlananların yargılanıp infaz edildiği Salem cadı mahkemelerine benzetmişti.

TRUMP AMCA POZU

ABD Başkanı Trump, 2’nci Dünya Savaşı’nda asker toplamak için hazırlanan Sam Amca pozundan esinlenerek çekilmiş pozuyla Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Aslında benim değil, sizin peşinizdeler ve ben sadece yollarının üzerindeyim” dedi.