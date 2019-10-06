Azil sürecinde kritik gelişme
ABD Kongresi’ndeki Demokratlar, Başkan Donald Trump’a yönelik başlattıkları azil soruşturması kapsamında, Beyaz Saray’dan Trump’ın Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ile olan görüşmelerine ilişkin belgeleri talep etti.
ABD’de devam eden azil soruşturması süreci hız kazanırken Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi, Denetim ve Reform Komitesi imzasıyla Beyaz Saray Özel Kalem Vekili Mick Mulvaney’e talep mektubu gönderdi. Mektupta, Trump’ın Ukrayna lideri ile olan görüşme belgelerinin ve ilgili diğer dokümanların, yasa ihlali olup olmadığının anlaşılması için ilgili komiteye gönderilmesi gerektiği belirtildi. Demokratlar Beyaz Saray’ın kendilerine bir yanıt vermemesinin “adaleti engelleme” suçu kapsamında başlı başına bir “azil sebebi” olabileceğini iddia ediyor. Konuyla ilgili Beyaz Saray’dan bir açıklama yapılmazken, Trump önceki günkü bir konuşmasında Kongre’deki Demokratlardan gelecek bu tür taleplere yanıt vermeyebileceğini vurgulamıştı.
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