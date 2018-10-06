Azez'de patlama meydana geldi
Suriye’nin Azez kentinde patlama meydana geldi. Patlamada 5 kişinin öldüğü, 27 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Azez kentinde saat 13.45 sıralarında patlama meydana geldi. Tamircilerin bulunduğu bölgede meydana gelen patlamanın bombalı araçla yapılan saldırıdan kaynaklandığı belirlenirken, olayda 5 kişinin yaşamını yitirdiği 27 kişinin yaralandığı bildirildi
Paniğe yol açan patlamanın ardından kentte teyakkuz durumuna geçilirken, yaralananlar ise ambulans ve araçlarla Azez’deki hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan biri çocuk, 2 kişi ise ambulansla Kilis’e sevk edildi.
SON 24 SAATTE NE OLDU?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle