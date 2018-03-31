Azeri gazeteci Fransa’da vuruldu
AZERİ gazeteci Rahim Namazov’un aracına, Fransa’nın Toulouse kentindeki evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.
Saldırıda gazeteci ağır yaralanırken, araçta birlikte olduğu ve başına kurşun isabet eden eşi hayatını kaybetti.
İkilinin en küçük çocuklarını okula bıraktıktan sonra eve döndükleri sırada saldırıya uğradığı kaydedildi.
AFP’ye konuşan yerel kaynaklar, Namazov’un 15 yaşındaki oğlunun saldırı sırasında evde olduğunu ve saldırının ardından sağlık ekiplerince gözetim altına alındığını bildirdi.
Üç çocuk babası 39 yaşındaki Namazov, 2010’dan beri ailesiyle birlikte Toulouse’a bağlı Colomiers bölgesinde yaşıyordu.
Azerbaycan’da yaşarken 8 yıl önce Fransa’ya iltica eden Namazov, daha önce paylaştığı bir Youtube videosunda ölüm tehditleri aldığını açıklamış, Azerbaycan ordusu ile ilgili haberleri nedeniyle hapse girmişti.
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