Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama!
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Benegedi bölgesinde bir kafede patlama meydana geldi.
Bakü’deki Binegedi bölgesinde bulunan Elite alışveriş merkezi yakınlarında otomobiller için yedek parça satılan bir pazar alanında bulunan kafede patlama oldu.
Azerbaycan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre patlamada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
İlk bilgilere göre de patlamanın nedeni gaz sızıntısı. Ölen 2 kişinin de kafenin çalışanları olduğu öğrenildi.
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