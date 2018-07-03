Azerbaycan'da elektrik santrali patladı, ülke karanlığa gömüldü
Azerbaycan'ın Mingeçevir kentinde yer alan Mingeçevir Elektrik Santrali’nde patlama meydana geldiği belirtildi. Santralde çıkan yangın sebebiyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı.
Bakü başta olmak üzere birçok kente elektrik verilemedi. Elektrik santralinde çıkan yangına müdahale edildiği ve büyük oranda söndürüldüğü bildirildi.
Sosyal medyada da büyük yankı bulan elektrik kesintisine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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