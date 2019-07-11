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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
11.07.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

'Azerbaycan, FETÖ ile mücadelede Türkiye ile tam iş birliği içerisinde'

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'Azerbaycan, FETÖ ile mücadelede Türkiye ile tam iş birliği içerisinde'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en güçlü yapılandığı ülkelerden biri olan Azerbaycan'da, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında geçen üç yılda örgüt yapılanmasının temizlenmesi için bir dizi tedbir alındı.

FETÖ gerçeğini Türkiye'deki gelişmelere paralel olarak yakından takip eden ve gereken önlemleri 15 Temmuz sürecinden önce almaya başlayan Azerbaycan'da darbe girişiminin ardından önlemler yoğunlaştırıldı. Bu kapsamda, örgütün ülkedeki eğitim ve medya kurumlarıyla iş adamları derneklerinin faaliyeti durduruldu.

Azerbaycan halkı ve hükümeti, darbe girişiminde Türk halkı ve hükümetinin yanında olduğunu ortaya koydu. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, darbe girişiminin hemen akabinde Türk vatandaşlarının demokratik yolla seçtiği iktidarı sonuna kadar desteklediklerini ifade etti.

Devlet yetkililerinin yanı sıra halk ve sivil toplum kuruluşları da Türkiye'ye destek vermek adına Bakü'de gösteriler düzenlendi. Türkiye'de yapılan demokrasi nöbetlerinde Türk bayraklarının yanı sıra Azerbaycan bayrakları da dikkat çekti.

Ayrıca darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenler için Bakü'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Henüz 2014'te daha kontrol edilebilir olması için devlet şirketi SOCAR bünyesine alınan örgüte ait 12 lise önce İstek Lisesi adıyla başka şirkete devredildi daha sonra ise tamamen kapatıldı. Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyetindeki örgüte ait 2 lisenin faaliyeti de 2014'te durduruldu. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından 20 Temmuz 2016'da, FETÖ'nün yurt dışındaki ilk üniversitesi olarak bilinen ve 1993'te kurulan Kafkas Üniversitesi de kapatıldı.

Azerbaycan, örgütün hemen her ülkede önemle üzerinde durduğu yayıncılık faaliyetlerini de kısıtladı. Bağımsızlığın hemen ardından yayın hayatına başlayan Zaman-Azerbaycan gazetesi ile zaman.az internet sitesinin faaliyetleri durduruldu. Darbe girişimi sonrasında ABD'de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile röportaj yapan ve bu röportajı yayınlayacağını duyuran ANS televizyonunun da yayın lisansı iptal edildi.

FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen ve örgüte finans desteği sağladığı belirtilen iş adamlarının kurduğu Türk Sanayici ve İşadamları Beynelhalk Cemiyeti de (TÜSİAB) faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

Azerbaycan Başsavcılığı da Türkiye'de darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün Azerbaycan'daki üyelerinin yasa dışı eylemlerinin önlenmesi amacıyla soruşturma başlattı.

FETÖ mensuplarının iadesi konusunda da Azerbaycan Türkiye ile iş birliği içerisinde hareket etti. 15 Temmuz sonrasındaki süreçte Azerbaycan Türkiye'nin aradığı bazı FETÖ mensuplarını iade etti.

"BUGÜN AZERBAYCAN'DA FETÖ'NÜN CİDDİ BİR VARLIĞINDAN SÖZ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki "bir millet, iki devlet" politikasının FETÖ ile mücadele konusunda da geçerli olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın, FETÖ'nün yurt dışında ilk yapılanmaya başladığı ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Özoral, FETÖ'nün yurt dışında ilk okulunu da burada açtığını belirtti.

FETÖ'nün Azerbaycan'daki eğitim ve iş adamları yapılanmasından bahseden Özoral, şu bilgileri verdi:

"2015'e kadar Azerbaycan'da FETÖ'nün 14 lisesi ve 1 üniversitesi bulunmaktaydı. Ancak 2015 yılından başlayarak Azerbaycan hükümeti FETÖ ile mücadele konusunda adımlar attı ve bu okulların üzerine gitmeye başladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ'nün artık hiçbir okulu kalmadı. Azerbaycan, FETÖ ile mücadele konusunda bizimle tam bir iş birliği ve anlayış birliği içerisindedir. FETÖ'nün Türkiye'ye karşı tehditini Azerbaycan hükümeti de aynı kendisine karşı bir tehdit olarak algılıyor ve adımlarını da bu çerçevede şekillendiriyor. FETÖ'nün Azerbaycan'daki iş adamları yapılanması konusunda çok ciddi adımlar atıldı ve buradaki örgüt mensuplarının büyük kısmı Türkiye'ye iade edildi. Bugün Azerbaycan'da FETÖ'nün ciddi bir varlığından söz etmek mümkün değil. Bu da Azerbaycan hükümetinin örgütün üzerine gitme konusundaki kararlılığının göstergesidir."

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