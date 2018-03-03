 Ayşenputtel, Türk diyet yemekleriyle Jamie’yi geçti

ALMANYA’nın Dortmund kenti yakınlarındaki Castrop – Rauxel kentinde bir hastanede hemşire olarak çalışan iki çocuk annesi Ayşe Tunçöz (50), iki yıl önce fazla kilolarından kurtulmak için, içinde Türk yemeklerinin olduğu bir diyet kitabı aradı. Ancak bulamadı. Piyasadaki kitapların da kendisine hitap etmediğini fark etti. Zayıflama uğruna Türk mutfağının leziz yemeklerinden vazgeçmek istemiyordu.

“Lezzetini kaybettirmeden, Türk yemeklerinin kalorileri azaltılabilir” diye düşündü.

Bu düşüncesini üye olduğu sağlıklı beslenme ve zayıflama platformu Weight Watchers’da uyguladı. Az kalorili Türk yemek tarifleri, beklediğinden büyük ilgi gördü.

TAKİPÇİLERİNE SORMUŞ

“Burada edindiğim çok sayıdaki takipçimden biri, tariflerimi bir kitapta toplamamı önerdi. Ben de takipçilerime, ‘Yemek tariflerimi kitap haline getirirsem satın alır mısınız ?’ diye sordum. Bir gün için bin 200 kişinden olumlu yanıt gelince hemen kitabı hazırlamaya koyuldum” diyor Ayşe Tunçsöz.

Bunun üzerine yemeklerin fotoğraflarını çekmek için fotoğraf makinesi satın almış, fotoğrafçılık kursuna gitmiş... Birkaç retten sonra bir de yayınevi bulunca kitap piyasaya çıkmış.

BİR HAFTADA BİTTİ

Ayşe Tunçöz’ün kitabı ‘Türkisch, Leicht, Lecker’ (Türk, Hafif, Lezzetli) adlı kitap, geçen ekim ayında piyasaya çıktı. Tunçsöz’ün Ayşenputtel adıyla yazdığı kitap, 2 bin adet basıldı ve bir hafta içinde tükendi. İki ay kadar sonra 5 bin adet ile ikinci basımı yapıldı. Son verilere göre ikinci basımdan 3 bin 500 adet satıldı. Kitap o kadar büyük ilgi gördü ki, Amazon’da en çok satan yemek kitapları sıralamasında dünyaca ünlü İngiliz aşçı Jamie Oliver’in bir kitabını bir süre birinci sıradan indirip önüne bile geçti. Alman basını da Ayşe Tunçsöz’ün kitabına geniş verdi.

Kitabının bu kadar büyük ilgi görmesinden büyük sevinç duyan Tunçsöz, “Ancak, Jamie Oliver’in geride bırakacağımı hayal bile edemezdim” diyor.

KALORİLERİ NASIL DÜŞÜRDÜ?

Ayşe Tunçsöz’ün kitabında simitten kuru fasulyeye, çorbalardan tatlılara kadar Türk mutfağının temel ve tanınmış yemeklerinin tarifleri bulunuyor.

Tunçsöz, bol kalorili Türk yemeklerinin kalorilerini nasıl azalttığını şöyle anlattı:

“Yemeklerimde margarin kullanmadım, çok gerekliyse az yağlı tereyağı kullandım, çoğunlukla sıvı ve zeytin yağı kullandım. Etlerim de hep az yağlı. Tatlılarımda ise hiç şeker kullanmadım, stevia, yani şeker otu kullandım. Bu sayede en fazla kalorili yemeğim 500 kaloriyi geçmedi. Örnek olarak sigara böreğini yağda kızartmak yerine üzerine biraz tereyağı sürüp fırında yaptım. Böyle kalorisini yarı yarıya azalttım.”





İKİNCİ KİTABINI DA YAZMAK İSTİYOR

Blog yazarı da olan Ayşe Tunçsöz, kitabında Türklerle Almanlar arasındaki ilişkileri mizahi bir dille konu edinen kısa hikayelerine de yer verdi. Kitabını Türkçe olarak da yayınlamak istiyor, ancak bazı malzemeler Türkiye’de bulunmadığı için bunun zor olduğunu söylüyor. Almanca olarak ikinci bir kitap daha yazmayı düşünüyor. Bu arada Almanya’nın farkla kentlerinde yemek kursları da veriyor. Bu kurslar da kitabı gibi büyük ilgi görüyor.

Jamie Oliver