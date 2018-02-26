Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Ayrımcılığı böyle protesto ettiler

    Ayrımcılığı böyle protesto ettiler

    İHA
    26.02.2018 - 09:40 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Essen şehrinde yer alan yoksullara yardım derneği ‘Tafel’ ihtiyaç sahipleri arasında ayrımcılık yapınca, araçlarına ve binasına ırkçılığı ifade eden ‘Nazis’ kelimesi yazıldı. Özellikle derneğin Alman vatandaşı olmayanlara gıda yardımı yapmayacağını açıklamasından sonra tepkilerin çığ gibi büyüdüğü belirtildi.

    ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya (RV) Eyaleti’nin Essen şehrinde yer alan Tafel Derneği, Alman vatandaşı olmayanlara gıda yardımı yapmayacağını duyurmasının ardından tepkiler artmaya başladı. Bu kararın ardından derneğe ait gıda dağıtımı yapan araçlara ve bina kapılarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ırkçılığı ifade eden ‘Nazis’ kelimesi yazıldı.

    ‘ÇOCUKÇA BİR SALDIRI’
    Derneğin Essen Şube Başkanı Jörg Sator, olayı çocukça bir saldırı olarak değerlendirdi. Kararın geçici olduğunu savunan yetkililer, altı veya sekiz hafta süresince uygulamada kalacağını ileri sürdü.
    Tafel Derneği’nin ırkçı uygulamasına yabancı kökenli Sivil Toplum Kuruluşları da tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: Tafel protesto , Nazis , avrupadan haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri