Ayrımcılığı böyle protesto ettiler

ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya (RV) Eyaleti’nin Essen şehrinde yer alan Tafel Derneği, Alman vatandaşı olmayanlara gıda yardımı yapmayacağını duyurmasının ardından tepkiler artmaya başladı. Bu kararın ardından derneğe ait gıda dağıtımı yapan araçlara ve bina kapılarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ırkçılığı ifade eden ‘Nazis’ kelimesi yazıldı.

‘ÇOCUKÇA BİR SALDIRI’

Derneğin Essen Şube Başkanı Jörg Sator, olayı çocukça bir saldırı olarak değerlendirdi. Kararın geçici olduğunu savunan yetkililer, altı veya sekiz hafta süresince uygulamada kalacağını ileri sürdü.

Tafel Derneği’nin ırkçı uygulamasına yabancı kökenli Sivil Toplum Kuruluşları da tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.