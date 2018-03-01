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    Ayrımcı derneğe Merkel’den tepki: Muhtaç, muhtaçtır

    AA
    01.03.2018 - 11:54 | Son Güncelleme:

    “Çok fazla yabancı geliyor” diye Alman vatandaşı olmayanlara gıda yardımını kesen Essen kentindeki Tafel adlı aşevinin ayrımcı tutumuna Merkel tepki gösterirken, CDU’nun ‘kardeş parti’si CSU’nun lideri Seehofer, ‘anlayış’ gösterilmesi gerektiğini savundu.

    ALMAN Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel’in konuyla ilgili Essen Belediye Başkanı Thomas Kufen ile görüştüğünü, çözüm için kentte sosyal faaliyet gösteren kurumlarla göçmen derneklerinin katılımıyla bir toplantı yapılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Seibert, bu tür derneklerin ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğine işaret ederek, “Muhtaç, muhtaçtır. Bunun için vatandaşlık esas değildir” dedi.

    Ayrımcı derneğe Merkel’den tepki: Muhtaç, muhtaçtır

    ‘BU BİR YARDIM ÇAĞRISI’
    Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ise derneğin tutumuna anlayış gösterilmesi gerektiğini belirterek, “Bunu, başka insanlara yardım edenlerin bir yardım çağrısı olarak görmek lazım” diye konuştu.

    ‘DERNEKLERDEN ÇIKARILMALI’
    Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin Uyum Bakanı Joachim Stamp da, davranışlarıyla çevresine zarar verenlerin bu derneklerden çıkartılması gerektiğini ifade ederek, “Topluma, Alman ve Alman olmayan olarak değil, dürüst ve dürüst olmayanlar şeklinde kendimizi tanımlamamız gerektiği çağrısında bulunuyorum” dedi.
    Yardımlarından yaklaşık 6 bin kişinin faydalandığı Essener Tafel derneğinin bir süre önce Alman vatandaşı olmayanlara gıda yardımını durdurması ülkede tartışmalara yol açmıştı.

    Etiketler: Merkel Tafel tepki , ayrımcı aşevi , CSU , avrupadan haberler
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