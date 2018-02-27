Ayrımcı aşevine Merkel’den tepki: ”Bu hiç iyi değil...”

ALMANYA günlerdir Essen Aşevi’nin sadece Alman vatandaşlarına yiyecek ve gıda yardımı verme kararını tartışıyor. Yabancıları dışlayan karar Almanya’da yoğun tepkilere yol açtı. Essen Aşevi’nin duvarlarına ve araçlarına “Naziler” yazıları yazıldı. Tepkiler üzerine Essen Aşevi Müdürü Jörg Sartor istifanın eşiğinde olduğunu açıkladı. Aşevinin yabancılara yardımı yasaklaması tartışmalarına Şansölye Merkel de katıldı. RTL televizyon kanalına konuşan Merkel, “Bu tür sınıflandırmalardan kaçınmak lazım. Bu hiç iyi değil” dedi.





YASAK DEVAM EDİYOR

Aşevi, yardım alan yabancı sayısının artması sonucu Almanların gelmemeye başladığını gerekçe göstererek, 10 Ocak’tan beri yabancılara gıda ve yiyecek yardımı vermiyordu. Sadece Alman vatandaşları aşevine girerek, yardım alabiliyor. Essen Aşevi yabancıları almama kararını tüm tepkilere rağmen halen kaldırmadı.