Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Ayrımcı aşevine Merkel’den tepki: ”Bu hiç iyi değil...”

    Ayrımcı aşevine Merkel’den tepki: ”Bu hiç iyi değil...”

    BERLİN
    27.02.2018 - 11:52 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Essen kentinde muhtaçlara haftada dört kez gıda ve yiyecek dağıtan aşevinin yabancıları almama kararı üzerine başlayan tartışmalara Başbakan Merkel de katıldı.

    ALMANYA günlerdir Essen Aşevi’nin sadece Alman vatandaşlarına yiyecek ve gıda yardımı verme kararını tartışıyor. Yabancıları dışlayan karar Almanya’da yoğun tepkilere yol açtı. Essen Aşevi’nin duvarlarına ve araçlarına “Naziler” yazıları yazıldı. Tepkiler üzerine Essen Aşevi Müdürü Jörg Sartor istifanın eşiğinde olduğunu açıkladı. Aşevinin yabancılara yardımı yasaklaması tartışmalarına Şansölye Merkel de katıldı. RTL televizyon kanalına konuşan Merkel, “Bu tür sınıflandırmalardan kaçınmak lazım. Bu hiç iyi değil” dedi.

    Ayrımcı aşevine Merkel’den tepki: ”Bu hiç iyi değil...”

    YASAK DEVAM EDİYOR
    Aşevi, yardım alan yabancı sayısının artması sonucu Almanların gelmemeye başladığını gerekçe göstererek, 10 Ocak’tan beri yabancılara gıda ve yiyecek yardımı vermiyordu. Sadece Alman vatandaşları aşevine girerek, yardım alabiliyor. Essen Aşevi yabancıları almama kararını tüm tepkilere rağmen halen kaldırmadı.

    Ayrımcı aşevine Merkel’den tepki: ”Bu hiç iyi değil...”

    Ayrımcı aşevine Merkel’den tepki: ”Bu hiç iyi değil...”

    Etiketler: avrupadan haberler , Essen , MERKEL , aşevi
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri