Ayrılıkçı ETA’dan özür açıklaması
İSPANYA’da Bask bölgesinde faal ayrılıkçı ETA terör örgütünden özür açıklaması geldi.
Fransız AFP’nin haberine göre örgüt Bask gazetesi Gara’da yayımlanan mektubunda, “Çok fazla acı ve telafisi mümkün olmayan zarara yol açtık. ETA’nın eylemlerinden ölen, yaralanan ve mağdurlara saygılarımızı sunuyoruz… İçtenlikle bundan ötürü pişmanız. Silahlı mücadelenin tüm gerekliliklerinin zorlamasından dolayı eylemlerimizin sorumlulukları bulunmayan yurttaşlara zarar verdiğini biliyoruz. Telafisi olmayan ciddi yanlışlar yaptık. Tüm bu insanlar ve ailelerinden af diliyoruz” denildi.
İspanya’da 1959’da kurulan ancak yaklaşık 40 yıl silahlı mücadele yürüten örgütün 5 veya 6 Mayıs’ta kendisini feshetmesi bekleniyor.
Örgütün kalıcı ateşkes ilan ettiği 2011 yılına kadar 829 kişi bu çatışmalarda hayatını kaybetmişti.
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