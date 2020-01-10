Ayrılığın nedeni Megan mı para mı

İngiltere, kraliyet ailesinde meydana gelen çatlakla sarsıldı. Tahtın 6. sıradaki varisi Prens Harry ile eşi Meghan Markle, kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini açıkladı. İngiliz basını, çiftin açıklama yapmadan önce Kraliçe 2. Elizabeth’e ya da diğer aile üyelerine danışmadığını, Buckingham Sarayı’nın bu tutum ve açıklama karşısında ‘hayal kırıklığına uğradığını’ yazdı. Kraliçe 2. Elizabeth’in bu karara öfkeli olduğu da gelen bilgiler arasında.

‘ARKADAN BIÇAKLAMAK’

Kraliçe, Prens Charles ve Prens William’ın bu kararı televizyondan öğrendiği belirtilirken Buckingham Sarayı’na yakın kaynaklar, bu adımın ‘arkadan bıçaklamak’ olarak yorumlandığını söyledi. Alınan bu kararın Harry ve Meghan çifti ile kraliyet ailesinin diğer üyeleri arasındaki ‘büyük çatlağı’ açıkça gösterdiği de ileri sürüldü. Prens Harry ile evlenip Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle, aileye girdiği günden itibaren Prens William’ın eşi Cambridge Düşesi Kate ile kıyaslanıyordu.

İNGİLTERE VE KANADA

Aylarca süren istişarelerin ardından bu kararı aldıklarını belirten çift, vakitlerini İngiltere ve Kanada arasında geçirecek.

ZAMAN ALACAK

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Sussex Dükü ve Düşesi ile görüşmelerin ilk aşamada olduğu bildirildi. Farklı bir yol arayışında olmalarının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, “Bunlar zaman alacak karmaşık konular” denildi.

MEGXIT DERKEN BREXIT

İngiliz basını bu ayrılığı, ‘Brexit’e atıfla ‘Megxit’ (Meghan’ın ayrılığı) olarak yorumladı. Halk ‘Megxit’e odaklanmışken, dün parlamento ülkenin AB’den ayrılma koşullarını düzenleyen Brexit tasarısını onayladı.

SUSSEX ADINDA MARKA KURDULAR

Prens Harry ve Meghan Markle’ın, kraliyet sıfatları nedeniyle para kazanamamaktan şikâyet ettikleri ileri sürüldü. Buna göre, kraliyetten ayrılan çiftin ticari anlaşmalarla daha fazla para kazanmasının önü açılmış olabilir. Çift, yaklaşık 10 gün önce ‘Sussex’ adının marka hakkını tescil ettirmişti. Tescil ettirdikleri ürünler arasında ayakkabıdan giyim eşyalarına, kitaptan gazeteye kadar 100’den fazla ürün bulunuyor.

PARA ALMAYA DEVAM EDECEKLER

Yıllık kazançları açıklanmayan kraliyet çiftinin, görevlerini bırakmalarına rağmen para almaya devam edeceği belirtildi. Buna göre, Prens Harry ve Meghan Markle, Prens Charles Düklüğü’nden güvenlik harcamaları için yıllık 600 bin, seyahat harcamaları için de 130 bin sterlin almaya devam edecek. Çiftin oğulları Archie’nin 7/24 polis koruması da 600 bin sterline mâl oluyor.

FOTOĞRAFLARDA YOKTU

Sosyal medyada Kraliçe 2. Elizabeth’in Noel konuşması sırasında masasında Harry ve Meghan çifti hariç tüm aile üyelerinin fotoğraflarının olduğuna dikkat çekildi.