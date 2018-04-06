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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
06.04.2018 - 01:23, Son Güncelleme:

Aynalı isyan... Filistinli can kaybı 21’e çıktı

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Aynalı isyan... Filistinli can kaybı 21’e çıktı

İsrail’in geçen hafta Gazze sınırındaki Filistinli eylemcilere kanlı müdahalesi sonrası bugün cuma namazı sonrası yeni gösteriler bekleniyor. İsrail’in bir haftadır müdahalelerinde can veren Filistinlilerin sayısı 21’e çıktı. Göstericiler ayna ve lastiklerle bugünkü eyleme hazırlanıyor.

İSRAİL güçlerinin geçtiğimiz hafta cuma günü Gazze sınırında protesto yapan Filistinlilere müdahalesi sonrası bugün cuma namazının ardından yeni kitlesel eylemler bekleniyor. Dün de İsrail hava kuvvetleri, sınırda bir Filistinliyi vurarak öldürdü. Geçen haftaki gösterilerde yaralanan bir kişi de hastanede hayatını kaybetti. Böylece son bir haftadaki çatışmalarda toplam can kaybı 21’e çıktı.

Filistinliler, İsrail tarafından topraklarından çıkarılan mültecilerin ve onların torunlarının kendi evlerine dönmesine atfen Gazze sınırındaki eylemlere ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ adını vermişti. İsrail’in eyleme kanlı müdahalesi sonrası AB ve BM’den olaylarla ilgili bağımsız soruşturma çağrısı gelmişti.

BM’DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Bugün eylemlerin yeniden başlaması, tansiyonun yükselmesi beklendiği için BM’nin Ortadoğu temsilcisi Nikolay Mladenov, taraflara uyarıda bulundu. Mladenov, “İsrail güçleri, maksimum derecede itidal sergilemeli ve Filistinliler de Gazze tel örgüsünde ihtilaftan kaçınmalı. Gösterilerin ve protestoların barışçı, bir şekilde yapılmasına izin verilmeli. Siviller ve özellikle de çocuklar kasten tehlikeye atılmamalı ve herhangi bir şekilde hedef alınmamalı” ifadelerini kullandı. İsrail kanadı ise uluslararası tepkilere rağmen eylemcilere müdahale konusunda aynı sertliği sürdürme mesajları verdi.

Aynalı isyan... Filistinli can kaybı 21’e çıktı

AYNA VE LASTİK

Filistinli gençler ise İsrail’in tehditlerine rağmen gösterilere hazırlık yapıyor. Filistinliler, İsrail askerlerinin kendilerini hedef almasını zorlaştırmak üzere çeşitli taktikler kullanıyor. Bunlardan biri lastik tekerlekleri yakarak duman oluşturmak ve İsrail insansız hava araçlarının görüş kapasitesini azaltmak. Bir diğeri de İsrailli nişancılara doğru ayna tutarak güneşin yansımasıyla kendilerini görmelerini ve hedef almalarını engellemek.

Aynalı isyan... Filistinli can kaybı 21’e çıktı
Protestocular, İsrailli keskin nişancıların görmelerini engellemek için aynalar ve İHA’ları köreltmek için lastiklerle eyleme hazırlanıyor. Eylemlerde Türk ve Cezayir bayraklarının da açıldığı görüldü.

LIEBERMAN: EN SERT KARŞILIĞI VERİRİZ

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, “Eğer provokasyonlar olursa, geçtiğimiz hafta olduğu gibi en sert reaksiyon gösterilecek. Angajman kurallarını değiştirme niyetimiz yok” dedi. İsrail ordusu ise Gazze ile olan sınırdaki tel örgülerin geçilmesine izin vermeyeceğini açıklarken, sınır bölgesine takviye güçler kaydırdı. Keskin nişancılar ve diğer özel askeri birimler sınırda pozisyon aldı ve ordu içinde alarm seviyesi yükseltildi.

HAMAS’TAN ÖLENLERİN AİLELERİNE TAZMİNAT

Hamas, geçen hafta cuma günü öldürülen Filistinlilerin aileleri ve yaralılara tazminat verileceğini açıkladı. Buna göre ailelere 3 bin dolar, yaralılara ise duruma göre 500 ile 200 dolar arasında acı parası verilecek. Hamas, paranın kararlılığı arttırmak için ulusal ve sosyal sorumluluk çerçevesinde verildiğini bildirdi.

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