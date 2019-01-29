Ayıdan pekala dost olurmuş
ABD’de 3 yaşındaki bir çocuk, kaybolduğu ormanda geçirdiği iki günün ardından sağ salim bulundu. 600 kişilik kurtarma ekibinin 48 saatte bulabildiği küçük çocuk, ormanda kendisini bir ayının koruduğunu, iki gün onunla ‘takıldığını’ söyledi.
ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde 3 yaşındaki Casey Hathaway, karlarla kaplı ormanda geçirdiği iki günün sonunda mucizevi şekilde turp gibi bulundu. Salı günü büyükannesinin evinin arka bahçesinde kuzeni ve kız kardeşiyle oynarken bir anda ortalıktan kaybolan küçük Casey’i, FBI da dahil 600 kişi aradı. Casey, perşembe günü bulunduğunda beklenmedik şekilde sağlıklıydı... Casey’e ormanda ne yaptığı, nasıl hayatta kaldığı sorulduğunda, küçük oğlan kendisini iki gün boyunca bir ayının koruduğunu ve onunla arkadaşlık ettiğini anlattı. Küçük çocuğun ailesi, Facebook’tan yaptığı açıklamada “Casey gayet sağlıklı, gülüyor ve konuşuyor. İki gün boyunca bir ayıyla ‘takıldığını’ söyledi. Tanrı onu koruması için bir arkadaş gönderdi. Tanrı, iyi bir Tanrı. Mucizeler yaratıyor” diye yazdı. Arama-kurtarma uzmanı Shane Grier, Casey’i buldukları sırada ağladığını, çok ıslak ve üşümüş olduğunu ancak onun dışında her şeyin yolunda olduğunu söyledi.
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