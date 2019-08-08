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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
08.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ay’da su ayısı var

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Ay’da su ayısı var

İsrail’in nisan ayında Ay’a çakılan uzay aracı Beresheet’te binlerce mikroskopik su ayısı olduğu ortaya çıktı. Dünyanın en dayanıklı canlısı kabul edilen su ayılarının uzay koşullarında bile yaşayabileceği öne sürülüyor.

Söz konusu iddia İngiliz The Guardian’ın bilim editörü Ian Sample tarafından ortaya atıldı. Beresheet’te binlerce su ayısı olduğunu belirten editör, “Ay’da yaşam bulma ihtimali arttı. Fakat bu canlılar uzaylı değil, uzay aracı Ay’a çarptığında ortaya saçılan canlılar” dedi. Su ayıları uzay aracına, dünyanın gelecekte yaşanamaz hale gelmesi durumunda yaşanabilecek bir başka gezegen yaratma amacı taşıyan Arch Mission Vakfı tarafından konuldu.

Ay’da su ayısı var

ZORLU KOŞULLARDA HAYATTA KALIYOR

Yaklaşık 100 milyon ila 520 milyon yıl yaşadığı düşünülen su ayıları, 150 dereceden -272 dereceye kadar dayanabiliyor. Gelişmeyi ilk sayfasından duyuran Guardian’a konuşan Edinburgh Üniversitesi’nden astrobiyolojist Philippe Reekie, su ayılarının Ay’da hayatta kalmaması için hiçbir neden olmadığını söyledi. Reekie, “Ay’da yaşamın önündeki ana engel atmosfersizlik ve yüksek radyasyon ama su ayıları bu iki koşulda da hayatta kalabiliyor” dedi.

Poznan Üniversitesi’nden astrobiyolojist ve su ayısı uzmanı Lukasz Kaczmarek ise su ayılarının hayatta kalmayı zorlaştırıcı bu tür koşullarda vücutlarını koruma altına almak için hareketsizleştiğini, tekrardan hareket edebilmeleri için suya ihtiyaç duyduklarını söyledi. m DIŞ HABERLER

MARS’A YOLCULUK STRESLİ OLACAK

ABD’deki California Üniversitesi’nin araştırmasına göre Mars’a gönderilen astronotlar, Kızıl Gezegen’e yolculuklarında hafıza kaybı ve kaygı bozukluğu gibi rahatsızlıklar yaşayabilir. Uzayda maruz kalınan düşük seviyeli fakat düzenli radyasyonun etkileri fareler üzerinde incelendi. Deneyde farelerin beynindeki hafıza ve öğrenmeyi sağlayan bölümlerde hasar meydana geldiği tespit edildi.

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