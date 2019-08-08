Ay’da su ayısı var
İsrail’in nisan ayında Ay’a çakılan uzay aracı Beresheet’te binlerce mikroskopik su ayısı olduğu ortaya çıktı. Dünyanın en dayanıklı canlısı kabul edilen su ayılarının uzay koşullarında bile yaşayabileceği öne sürülüyor.
Söz konusu iddia İngiliz The Guardian’ın bilim editörü Ian Sample tarafından ortaya atıldı. Beresheet’te binlerce su ayısı olduğunu belirten editör, “Ay’da yaşam bulma ihtimali arttı. Fakat bu canlılar uzaylı değil, uzay aracı Ay’a çarptığında ortaya saçılan canlılar” dedi. Su ayıları uzay aracına, dünyanın gelecekte yaşanamaz hale gelmesi durumunda yaşanabilecek bir başka gezegen yaratma amacı taşıyan Arch Mission Vakfı tarafından konuldu.
ZORLU KOŞULLARDA HAYATTA KALIYOR
Yaklaşık 100 milyon ila 520 milyon yıl yaşadığı düşünülen su ayıları, 150 dereceden -272 dereceye kadar dayanabiliyor. Gelişmeyi ilk sayfasından duyuran Guardian’a konuşan Edinburgh Üniversitesi’nden astrobiyolojist Philippe Reekie, su ayılarının Ay’da hayatta kalmaması için hiçbir neden olmadığını söyledi. Reekie, “Ay’da yaşamın önündeki ana engel atmosfersizlik ve yüksek radyasyon ama su ayıları bu iki koşulda da hayatta kalabiliyor” dedi.
Poznan Üniversitesi’nden astrobiyolojist ve su ayısı uzmanı Lukasz Kaczmarek ise su ayılarının hayatta kalmayı zorlaştırıcı bu tür koşullarda vücutlarını koruma altına almak için hareketsizleştiğini, tekrardan hareket edebilmeleri için suya ihtiyaç duyduklarını söyledi. m DIŞ HABERLER
MARS’A YOLCULUK STRESLİ OLACAK
ABD’deki California Üniversitesi’nin araştırmasına göre Mars’a gönderilen astronotlar, Kızıl Gezegen’e yolculuklarında hafıza kaybı ve kaygı bozukluğu gibi rahatsızlıklar yaşayabilir. Uzayda maruz kalınan düşük seviyeli fakat düzenli radyasyonun etkileri fareler üzerinde incelendi. Deneyde farelerin beynindeki hafıza ve öğrenmeyi sağlayan bölümlerde hasar meydana geldiği tespit edildi.
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